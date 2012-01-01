Otomotiv sektörü bir miktar canlanacak

Ali Bilaloğlu - Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı





2012 durumu:

Sektör Avrupa'dan olumsuz etkilendi. Ocak ve Kasım aylarında toplam pazar yüzde 10 oranında azalarak 697 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarındaki düşüş yüzde 6 oldu, 475 bin adede geriledi. Hafif ticari araç pazarındaki düşüş yüzde 19 oldu, ağır ticari araç pazarı yüzde 14 oranında daraldı. Kamyon pazarı yüzde 16, otobüs pazarı ise yüzde 6 oranında küçüldü. Toplam otomotiv sanayi yüzde 8, otomobil ihracatı yüzde 7 oranında azaldı. Toplam ihracat 665 bin adet, otomobil ihracatı ise 377 bin adet düzeyinde seyretti.



2013 sektörel hedefler:

Sektör yüzde 5 büyüyecek. Pazar bir miktar yükselecek. 750-775 bin adetlerde kapanacağı öngörülebilir. Yılın ilk aylarında fiyatlara ÖTV'nin yansımasıyla satış hızı biraz azalacak. Yaşanan dış talep daralması bir yandan Avrupa'daki görece toparlanmaya, diğer yandan da diğer pazarlardaki ekonomik büyüme beklentilerine bağlı olarak olumlu yönde seyredecektir.