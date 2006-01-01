Otomotivde istikrarlı büyüme

Türkiye’de ihracatın amiral gemisi olan otomotiv sektörü, 2016’nın Ocak-Haziran döneminde bir önceki döneme kıyasla toplam üretimde yüzde 9 büyüme sağladı.

Otomotiv sektörü temsilcileri ülkenin zor koşullarında elini taşın altına koyduğunu tüm dünyaya gösterdi. Rakamlarla ifade edersek; 2016’nın Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla kıyasla otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 artış sağladı. Bu dönemde otomobil üretimi yüzde 13 arttı.

Otomotiv Sanayicileri Derneği’nin (OSD) Haziran ayı sonuçlarına göre otomotiv sektöründe 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam üretim önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında arttı. Bu dönemde toplam 72 bin adet taşıt aracı üretildi. Otomobil üretimi ise yüzde 13 artarak 441 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör üretimi ise yine aynı dönemlerde yüzde 23 oranında artarak 29 bin 979 adete ulaştı.

Satış rakamları: Sektörün 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 451 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Bu dönem otomobil satışları yüzde 3 oranında artarak 338 bine adete ulaştı. İthalatın pazar payının 2016 yılı ilk altı ayında yüzde 74 olarak gerçekleşti. Bu dönem toplam otomobil satışları yüzde 3, yerli otomobil satışları yüzde 5 arttı. Toplam hafif ticari araç satışları yüzde 4, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 11 azalırken ithal hafif ticari araç satışları ise yüzde 5 oranında arttı. Öte yandan 2017 yılı Haziran ayında ithal hafif ticari araçların pazar payı yüzde 49 düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemlerde ağır ticari araç pazarı yüzde 46 oranında azalarak 12 bin 180 adet, kamyon pazarı yüzde 48 oranında azalarak 10 bin 469 adet, midibüs pazarı yüzde 47 oranında azalarak 939 adet ve otobüs pazarı yüzde 16 oranında azalarak 772 adet düzeyinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 2016 yılında toplam pazar yüzde 32, otomobil pazarı yüzde 50 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3 oranında artarken ağır ticari araç pazarı yüzde 34 oranında düşüş gösterdi.

İhracat rakamlarına gelirsek; 2016’nın Ocak-Haziran döneminde 339 bin adedi otomobil olmak üzere toplam üretimin yüzde 76’sını oluşturan 554 bin adet taşıt ihraç edildi. Aynı dönemde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı 2015 yılı dönemine göre yüzde 14 oranında arttı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında artarken ticari araç ihracatı yüzde 18 oranında arttı. Traktör ihracatı ise yüzde 9 oranında artarak 7 bin 531 adet olarak gerçekleşti. Uludağ İhracatçılar Birlikleri (UİB) verilerine göre 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artarak 11.913 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 11 artarak 10.667 milyar Avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde ana sanayi ihracatı yüzde 15, yan sanayi ihracatı ise yüzde 7 oranında arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle yüzde 17 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Otomotiv sektörüne uluslararası bakış: 2016 yılının ilk yarısında dünya otomotiv sanayisinde yüzde 3.2 büyüme olduğu görülüyor. Otomotiv sektörünün lokomotifi olan Amerika’daki büyüme hızının ise 2016 yılı itibariyle yüzde 2.4 olacağı tahmin ediliyor. Türk otomotiv ihracatı için son derece önemli olan Avrupa pazarının ise yüzde 1.5 seviyesinde büyümesi bekleniyor. Uzun dönemli sektör tahminlerine bakılırsa; dünya otomobil pazarının 104 milyon, hafif ticari araç pazarının 22.5 milyon olması bekleniyor. Toplam otomotiv pazarının ise 131.5 milyon rakamına dayanacağı tahmin ediliyor. Sektördeki teknolojiyi baz alırsak; 2023 yılında 76 milyon sürücüsüz aracın yollarda olacağı belirtiliyor.

Otomotiv ve rakamlar: Dünyada mevcut motorlu taşıt sayısı 1.2 milyar. 2035 yılı tahmini motorlu taşıt sayısı 2 milyar.

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı: 20 milyon 350 bin.

TAYSAD Başkanı Alper Kanca:Ülkemizin geleceği çok parlak

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, 2016 yılı için uygulamaya koydukları hareket planında hiç bir erteleme, gerileme ya da aksamaya mahal vermediklerini belirterek, “Dolayısıyla sektörümüze yönelik önemli bir risk asla söz konusu olmadı ve olmayacak. Sektörümüzde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı gibi tüm iş süreçlerimiz normal seyrini koruyor” dedi. Alper Kanca, Temmuz sonu itibariyle tedarik sanayinin geldiği noktayı aktarırken, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla tedarik sanayimizin ihracat değerinde yüzde 7’lik artış gerçekleşti. Böylece ilk 7 aylık ihracatımız 5.3 milyar dolar seviyesine yükseldi” bilgisini verdi. Kanca, toplam otomotiv sektörü ihracatının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11’lik artış ile 13.5 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti: “Yaşadığımız bu süreçte, ihracatımızdaki artış yüzleri güldürüyor. Mevcut durumu daha da iyileştirmek adına gerek ana sanayi gerekse tedarik sanayi olarak bizler, ülke ekonomisine değer katmak için çalışmalarımızı durmaksızın sürdürme gayretindeyiz.”

TEMSA Fransa’da 5 binli adetlere koşuyor

Ürettiği otobüsleri 66 ülkeye ihraç eden TEMSA, en güçlü pazarları arasında yer alan Fransa’ya 22 adet otobüs daha teslim etti. Mayıs ayında 42 adetlik bir otobüs teslimatının gerçekleştirildiği Fransa’ya son olarak teslim edilen otobüsler arasında LD 13 SB, MD9 LE, MD 9, MD7, HD13, HD 12 ve MD9 IC bulunuyor. Fransa pazarında TEMSA’nın çok güçlü bir marka konumunda olduğunu belirten Bölge Satış Müdürü Çağdaş Hakan Adıyeke, “Fransa yollarında hizmet veren otobüs sayısı 4 bin 700’ler civarına geldi. Hedef 5 binli rakamlara ulaşmak. TEMSA’nın Fransa pazarındaki başarısı ihtiyaçlara en uygun model otobüsleri sunabilmemizle mümkün oluyor. Yıl sonuna kadar yine çeşitli modellerde otobüs ihracatı ve teslimatı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Fransa’da 5 bin adetlere doğru adım adım ilerliyoruz” dedi.

Karsan, TURQUALITY Destek Programı’na katıldı

Kuruluşunun 50. yılını kutlayan ve Bursa’da yer alan 2 ayrı fabrikasında hem iç pazar hem ihracata yönelik toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, küresel bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım daha attı. Ekonomi Bakanlığı tarafından geliştirilen dünyanın devlet destekli ilk ve en kapsamlı marka geliştirme programı olan “TURQUALITY Destek Programı” için başvuran Karsan, denetimleri başarı ile geçti ve programa katılmaya hak kazandı.

Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan olarak en büyük stratejilerimizden birisi de ülkemizi yurtdışında temsil edecek küresel bir Türk markası olmak. Bu noktadan hareketle böylesine güçlü bir programa kabul edilmek yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru olduğunu bizlere gösteriyor” dedi. 118 firmanın yer aldığı program, Karsan’ın yurtdışında bilinen ve güçlü bir Türk markası olması stratejisine önemli destek sağlayacak. TURQUALITY Destek Programı, Karsan’ın yurtdışında rekabet gücünü artırmasına yönelik olarak tanıtım, mağaza ve franchise uygulamaları, danışmanlık, endüstriyel tasarım başta olmak üzere birçok önemli teşvik maddesini içeriyor.

Skoda Kodiaq’ın teknik detayları açıklandı

Skoda, otomotiv dünyasının en dinamik markaları arasında yerini sağlamlaştırırken yeni modeli Kodiaq’ın teknik detaylarını açıklayarak SUV atağını resmen başlattı.

Skoda’nın, yeni tasarım anlayışını ilk kez bir SUV modele taşıdığı Kodiaq, sınıf lideri bagaj kapasitesi, isteğe bağlı üçüncü sıra koltukları, çarpıcı tasarımı ve üst düzey fonksiyonelliğiyle markanın tüm değerlerini üzerinde taşıyacak. 2017 yılının başlarında yollara çıkmaya başlayacak Kodiaq, Skoda’nın, Türkiye’de ve dünyada müşteri kitlesini genişletmesi ve markanın konumunu güçlendirmesi açısından da büyük önem taşıyor. İster 5, ister 7 kişilik versiyonuyla olsun, Kodiaq, herkese ve her şeye bolca alanın ayrıldığı bir araç olması için geliştirildi. Özellikle 5 kişilik versiyonun sunduğu 2.065 litrelik yükleme kapasitesi, sınıfının en geniş bagaj hacmi olarak fark yaratacak. Standart olarak sunulan ve ileri-geri hareket edebilen arka koltukların yanısıra katlanabilir baş dayama yerleri de aracın fonksiyonelliğini ön plana çıkaracak.

TürkTraktör yatırımlarıyla ekonomiye katkı sağlıyor

Türk otomotiv sektörünün halen faaliyetteki en köklü üretici kuruluşu olan TürkTraktör, 2016 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. TürkTraktör 2016 yılının ilk yarısını 1.8 milyar TL’lik toplam ciroyla tamamladı. Şirketin brüt karı 370 milyon TL’ye çıktı. TürkTraktör’ün 2016’nın ilk 6 ayının sonundaki net karı ise 214 milyon TL olarak kaydedildi. TürkTraktör, üretimini yüzde 20 oranında artırarak 27.170 adede çıkarırken elde edilen bu üretim rakamları şirketin bugüne kadar 6 aylık dönemler bazındaki ‘en yüksek üretim adedi’ oldu. Şirket ilk yarıda yurtiçi pazarda 17 bin 917 adet; yurtdışı pazarda ise 6.902 adetlik satış yaparak; toplam satışta 24. 819 adetlik adetlere ulaşmayı başardı.

TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, “Türk tarım sektörünün gelişimi için üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz olarak yerine getirirken ülke ekonomisinin büyümesine de katkımızı sürdürüyoruz. Şirketimiz, fabrikalarında gerçekleştirdiği üretimle Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 71’ini karşılarken 130’dan fazla ülkeye yaptığı satışlarla da traktör ihracatının yüzde 90’ını gerçekleştiriyor. Sadece bu rakamlar bile başarılarımızı en iyi şekilde özetliyor” dedi.

Votta, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara baktığımızda; 2016 yılının ilk 5 ayında yurtiçi traktör pazarının bir önceki yıla göre yüzde 15 büyüyerek 28.685 adede yükseldiğini görüyoruz. Türkiye tüm dünyada satılan traktör adedi bakımından 4. büyük pazar konumunda. Biz ise TürkTraktör olarak kesintisiz son 9 yıldır Türkiye traktör pazarında liderliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Son 5 yıllık dönemde gerçekleştirdiğimiz 700 milyon TL’lik yatırım ise bunun en iyi kanıtı” bilgisini verdi.

Anadolu Isuzu’ya 7 dünya ödülü birden

Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (League of American Communications Professionals-LACP) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve uluslararası ölçekte “En İyi Faaliyet Raporları’nın” belirlendiği yarışmaya bu yıl başta ABD ve Avrupa olmak üzere, 25 ülkeden 1.000’e yakın şirket başvuru yaptı.

Bu alandaki en geniş kapsamlı yarışmada, basılı raporlar arasında Anadolu Isuzu Faaliyet Raporu, otomotiv kategorisinde dünyanın “En İyi Faaliyet Raporu” seçilerek “Platin” ödül kazandı. Dijital raporlar arasında ise Anadolu Isuzu, Daimler AG ve BMW Group’un ardından üçüncü olarak “Gümüş” ödülün sahibi oldu. Jüri değerlendirmesinde 100 üzerinden 99 puan alan faaliyet raporu ile Anadolu Isuzu, genel dünya sıralamasında yirmidokuzuncu, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ise onaltıncı olarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu başarılara ek olarak; finansal raporlar kategorisinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin “En İyi Finans Raporu “seçilerek “Platin” ödül, dünya çapında ise dördüncü olarak “Bronz” ödül sahibi olan Anadolu Isuzu 2015 Faaliyet Raporu aynı zamanda “Türkiye’nin en iyi 25 Faaliyet Raporu” arasında yer aldı.

Fiat Fullback şimdi Birmot’ta

Türkiye otomotiv perakendeciliği markalarından Birmot, Fiat’ın pick-up modeli Fullback’i satışa sundu. Rock, Hardrock ve Fullrock adı verilen 3 farklı donanım paketiyle Birmot showroomlarında yerini alan yeni pick-up model tasarım, fonksiyonellik, kullanışlılık, performans ve fiyat fayda dengesi ile göz dolduruyor. Hem 4x2 arkadan itişli hem de 4x4 olarak satın alınabilecek Fullback, konfor ve arazi performansının göz önünde bulundurulduğu 6 ileri manuel ve 5 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman seçenekleri ile tercih edilebiliyor.

Nissan Qashqai, Türkiye’nin değişmeyen tercihi

Crossover segmentinin yaratıcısı Qashqai, 2006 yılında lanse edildiğinden beri Nissan’ın Avrupa’da ve Türkiye’de en çok ses getiren modeli oldu. 2007 yılından bugüne kadar Avrupa’da 2.5 milyonun üzerinde üretim başarısı gerçekleştiren Qashqai, Türkiye’de ise yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 7 bin 833 adet satışla birlikte yaklaşık 80 bin tüketicinin tercihi ile segmentinin tartışmasız lideri oldu. Qashqai aynı zamanda yaklaşık 300 farklı model arasında en çok satan 20 araç arasında yerini aldı. Avrupalı tüketicilerin beklentilerini karşılamak üzere Nissan’ın İngiltere’de bulunan tasarım ve teknoloji merkezlerinde geliştirilen Qashqai, Japon markanın Avrupa’daki en çok üretilen modeli olma özelliğini taşıyor. Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, “Qashqai, cesur tasarımı ve segment lideri teknolojisiyle Türkiye’de amiral gemimiz olarak Nissan’ı yeni başarılara taşımaya devam edecek” dedi.