Türkiye ekonomisinin iki ayağından biri;

ARAÇ PAZARIMIZ: Türkiye’nin ihracatında konjonktüre göre değişse de lider sektörü olan otomotiv, dinamik büyümesini sürdürüyor. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2013 yılının ilk dokuz ayında yüzde 10.48 arttı. ODD’nin öngörüsüne göre 2013 yılı otomotiv sektörünün toplam pazarının 820-860 bin aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.





Otomotiv sektörü, ister üretici olsun ister alıcı, bütün ekonomilerde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Sektör, içinde yer aldığı ekonominin hem göstergesi, hem de vizyonu olarak işlev görüyor. Ayrıca Otomotiv Sektörü Ar-Ge ve teknoloji geliştirme süreçlerinde ana kulvarlardan biri olarak diğer sektörlerin gelişmesine de etkide bulunuyor.



Dünya otomotiv pazarı

LMC Automotive 2013 yılı 2. çeyrek itibarıyla 2014 dünya otomotiv pazarı tahminlerini yayınladı. Buna göre dünya toplam otomotiv pazarında 2013 yılı ilk yarısında, 2012 yılına göre yüde 2.8 artış yaşandı ve 86 milyon adet satış gerçekleştirildi. 2014 yılı ilk yarısında ise dünya otomotiv pazarında satışların yüzde 5.8 artışla 91 milyon adete ulaşması bekleniyor.

Dünya toplam otomotiv üretimi de 2013 yılının ilk yarısında yüzde 2.8 arttı. 87 milyon adet düzeyinde gerçekleşti. 2014 yılının ilk yarısında ise dünya otomotiv üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 5.1 artışla 92 milyon adete ulaşması bekleniyor.



En büyük pazarımız AB

Otomotiv Sanayicileri Derneği’nin (OSD) Avrupa ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi’ne (2012-2013 Ağustos) göre otomotiv ihracatımızda AB (27) ve EFTA ülkeleri dahil toplam Avrupa yaklaşık yüzde 50 paya sahiptir. Bu nedenle Avrupa pazarındaki hareketler Türk otomotiv sektörünü birebir ilgilendirir.

Otomobil: 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde AB (27) ve EFTA Ülkeleri’nde otomobil pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında azaldı ve 8.6 milyon adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye otomobil pazarı bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında arttı ve 399 bin adet oldu.

Hafif ticari araç: 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde AB (27) ve EFTA ülkeleri’nde hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında azaldı ve 961 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında azaldı ve 119 bin adet düzeyine geriledi.

Ağır ticari araç: 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde AB (27) ve EFTA ülkeleri’nde ağır ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında azaldı ve 204 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında azaldı ve 144 bin adet oldu.



Ocak–Eylül Türkiye otomotiv sektörü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Ocak-Eylül 2013 değerlendirmesine göre Türkiye otomotiv söktörünün görünümü şöyle gerçekleşti:



- Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2013 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.48 artarak 586.345 adet olarak gerçekleşti. 2012 yılında toplam pazar 530.713 adet gerçekleşmişti.



- Otomobil satışları 2013 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.16 artarak 452.354 adete ulaştı. 2012 yılında 379.617 adet satış gerçekleşmişti.



- Hafif ticari araç pazarı 2013 yılı ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.32 oranında azalarak 133.991 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl 151.096 adet satışa ulaşılmıştı.



- Ülkemiz iç pazarında 2013 yılı ilk dokuz ayında 85 kW altı 30 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.



Ocak–Eylül Türkiye otomobil pazarı

Otomobil pazarı [motor hacmi]: 2013 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 21.1 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 13.2 artış görülürken 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 6.2 azalma görüldü. Türkiye iç pazarında 2013 yılı ilk dokuz ayında 85kW altı 30 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.



Otomobil pazarı [emisyon değeri]: 2013 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre, en yüksek paya yüzde 35.8 oranıyla 100-120 gr/km arasında yer alan otomobiller 161.911 adet ile sahip oldu.



Dizel-otomatik-otomobil: 2013 yılı Ocak-Eylül döneminde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59.3, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise yüzde 38’e ulaştı.



Segment- otomobil: 2013 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil pazarı segment dağılımının yüzde 86’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satış adetine yüzde 51.5 pay ile C segmenti (232.784 adet), kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi Sedan otomobiller (yüzde 44.3 pay, 200.479 adet) ulaştı.



Hafif ticari araç: Türkiye otomotiv pazarında, hafif ticari araç pazarı 2013 yılı ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.32 oranında azalarak 133.991 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde 151.096 adet satışa ulaşılmıştı.



2013 toplamı [öngörü]: Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, tüm bu göstergeler doğrultusunda, 2013 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 820-860 bin adet aralığında gerçekleşeceğini öngörüyor.



Türk otomotiv sektörü için öngörüler

Orta ve Doğu Avrupa’nın önde gelen finansal kuruluşlarından Erste Grup 2014’te hafif ticari araç sektöründe yüzde 5 büyüme öngörüyor.

2014 yılında hafif ticari araçlardaki toparlanmanın yüzde 8 oranında yükselerek, binek araçlarındaki yüzde 4 oranının üzerinde seyretmesini bekliyor.

Erste Grup yayınladığı raporla Türk otomotiv sektörü için ‘nötr’ duruşunu devam ettirdiğini açıkladı. İç piyasada, araba satışları toplam pazarın yüzde 77’sini oluşturarak neredeyse son 20 senedeki en yüksek seviyeye erişti, ilk 8 ayda, binek araç piyasası bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla güçlü bir performans sergiledi. Raporda ayrıca Türkiye’deki şirketlerin, Ar-Ge alanında ciddi bir ilerleme kaydettiği ve diğer OEM montajcılarından farklılaştığına dikkat çekilerek, Ar-Ge yatırımları hızlandıkça, daha çok aracın Türk şirketler tarafından geliştirilmesinin ve tasarlanmasının beklendiği ifade edildi.

Erste Securities İstanbul Analisti İlknur Ünsal şu analizi yaptı: “Vergi sisteminde veya destek mekanizmalarında yapısal değişiklikler olmaması kaydıyla, hafif ticari araç talebinin önümüzdeki beş yıl için ortalama 900 bin adet olmasını bekliyoruz. Bu oran son on yılın ortalamasından yaklaşık yüzde 35 daha yüksek bir seviyeyi işaret ediyor. Bu ve diğer veriler ışığında Türkiye’deki talebin genel durumunun daha gelişmiş pazarlardaki görünümden daha iyi olacağını öngörüyoruz” dedi.

Coğrafi avantaj, itibar, görece ucuz ancak iyi eğitimli işgücü ve yüksek kaliteli üretim tesisleri gibi avantajların Türkiye’ye olan ilgiyi artıracağı belirtilen raporda, 2002-2012 arasında Batı Avrupa’daki kapasite 3 milyon adet düşerken aynı dönemde Orta Avrupa ve Türkiye’deki kapasitenin de 3 milyon adet artış gösterdiğine dikkat çekiliyor.

Erste Grup raporunda sektörün, döviz kurlarındaki hızlı değişimi sindirdiği kaydedilerek 2014’te hafif ticari araç sektöründe yüzde 5 büyüme olacağı tahminine yer veriliyor. Yine 2014 yılı için hafif ticari araçlardaki toparlanmanın da 2013 yılına oranla yüzde 8 oranında yükselerek, binek araçlarındaki yüzde 4 oranının üzerinde seyretmesi beklendiği öngörüsüne yer veriliyor.



Oto Tedarik Sanayimiz

Türkiye otomotiv pazarının önemli dinamiklerinden biri de son yıllarda ciddi bir dönüşüm geçiren ‘Oto Yan Sanayisi’dir. Sektörün geneline ve yan sanayi bölümüne, TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu’ndan aldığımız bilgiler ışığında baktık.

Mehmet Dudaroğlu, sektörün 9 aylık tablosunu özetledi: “Otomotiv sanayimiz 2013 yılının 9 aylık döneminde toplam 871 bin adet araç üretimi, 614 bin adetlik pazar büyüklüğü ve 15.9 milyar dolarlık ihracat hacmine erişti. Toplam ihracatımızın 6.7 milyar dolarlık kısmı ise tedarik sanayimiz tarafından gerçekleştirildi. Yılsonunda yaklaşık yüzde 9’luk bir büyüme ile toplam 21 milyar dolar ihracat gerçekleştirileceğini öngörüyoruz. Aynı değerlerin 5 yıl öncesine baktığımızda ise toplam yılsonu üretimin 1 milyon 150 bin adet, iç pazarın 527 bin adet düzeyinde ve toplam sektör ihracatının ise 24 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz.”

Dudaroğlu, “Yaşadığımız birçok iç ve dış krize rağmen özellikle tedarik sanayi firmalarımız büyümelerini, yatırımlarını ve ihracattaki artışlarını devam ettirmişlerdir” diyor ve şu bilgileri veriyor: “Son 10 yılda, 19 üye firmamız, 22 ülkeye, 47 adet yatırım yapmıştır; bunların 33 adedi imalat yatırımı, 14 adedi ise ticari yatırımdır. ABD, Meksika, Brezilya, Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, İtalya, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bulgaristan, Hindistan, Rusya, Ukrayna, Tataristan, Çin ve Güney Kore’de yatırım yapan TAYSAD üyeleri aynı zamanda, Alman ve Çin’li otomotiv tedarik firmalarını da satın alarak gücünü pekiştirmektedir.”

Dudaroğlu sektörde tasarım, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına değiniyor: “Sağlanan teşvikler ve sektörün tüm ortaklarının bu konuya önem vermesi sonucu ‘Ar-Ge çalışmaları’, firmalarımızın kurumsal stratejilerinde önemli bir yer edinmiştir. Bundan sonra firmalarımızın, Ar-Ge yetkinliklerini geliştirilmeye odaklanması gerekmektedir.”

Dudaroğlu konuyla ilgili şunları aktarıyor: “Teşviklerden en fazla faydayı otomotiv sektörümüz sağlamaktadır. Son yıllarda atılan adımlar sayesinde bugün Türk otomotiv tedarik sektöründe 49 adet Ar-Ge Merkezi mevcut, bunların 47 tanesi TAYSAD üyesidir. Ana sanayi firmalarımız ile birlikte toplam Ar-Ge Merkezi sayımız 59’a ulaşmıştır. Üyelerimizin Ar-Ge departmanlarında yaklaşık 6.500-7.000 kişilik mühendis kadrosu görev yapmakta ve firmalarımız cirolarından yüzde 2-3’lük bir payı Ar-Ge harcamalarına ayırmaktadır.”



TÜRKİYE OTOMOBİL BORSASI

Borusan Holding ile dünyanın lider açık artırma şirketi Manheim Auctions’un ortaklığıyla kurulan Manheim Türkiye, 2001 yılından bu yana Türkiye’nin ilk ‘İkinci El Oto Açık Artırma Sistemi’ni uyguluyor. Yoğun talep nedeni ile adeta bir otomobil borsasına dönüşen Manheim Türkiye, açık artırma yöntemi ile 50 saniyede bir araç satışı gerçekleştiriyor. Sistem sayesinde galeri ve yetkili satıcıların alternatif araç tedarik merkezi konumuna gelen Manheim Türkiye, portföylerinde yer alan araçların yüzde 60’ını kurumsal firmalardan, yüzde 40’ını ise yetkili satıcılar ve esnaftan oluşturuyor. Manheim Türkiye, sistem sayesinde 3 bini aşkın üyesine hızlı satış, şeffaf ve güvenilir ticaret ortamı yaratıyor.

Manheim Türkiye Genel Müdürü H. Zafer Terzioğlu, Türkiye’deki ikinci el araç satışlarının geçen yıla göre yüzde 10 büyümesine karşın online ve fiziki açık arttırma yöntemi ile çalışan Manheim Türkiye’nin satışını yüzde 40 arttırdığına dikkat çekti. Fiziki açık arttırmanın yanısıra 2012 yılından bu yana online açık arttırmayı da başlattıklarını ifade eden Terzioğlu, “Satışımızın yüzde 45’lik kısmını online açık arttırma oluşturuyor. Geçen yıldan bu yana satışlarımız yüzde 40 artış gösterdi. Bu artışta en büyük etken online açık arttırma yöntemidir” dedi.



OTOMOTİV SEKÖRÜNDEN HABERLER



Pirelli Avea işbirliği

Pirelli, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Avea’nın çözüm ortaklığıyla ağır vasıta lastikleri için geliştirdiği Yenilikçi Sürüş Teknolojisi CyberFleet’i Ekim ayında pazara sundu. Dünya lansmanı geçtiğimiz aylarda yapılan ve patenti Pirelli’ye ait CyberFleet teknolojisinin Türkiye tanıtımının yapıldığı basın toplantısı, Pirelli Başkan Yardımcısı Alberto Pirelli, Pirelli CEO’su Mete Ekin, Avea Kurumsal İş Birimi Kıdemli Direktörü Tunç Taşman, Pirelli Grubu Ağır Vasıta Lastikleri Pazarlama Direktörü Alberto Vigano ve Pirelli Türkiye Ticaret Direktörü Aşkın Bedük'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Alberto Pirelli, Türkiye’nin gelişen ekonomisi ve coğrafi konumuyla kendilerinin önem ve öncelik verdikleri bir pazar olduğuna dikkat çekerek; “Cybeer Fleet Teknolojisi’yle alanımızda yine bir fark yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu teknolojinin öncelikli olarak Türkiye pazarında satışa sunulmasıysa bölgeye ve bu pazara verdiğimiz önemin bir göstergesidir” dedi.

Kullanıcıların daha güvenli, filoların ise daha ekonomik sürüş elde edeceği CyberFleet teknolojisi ile lastiklerin içerisine yerleştirilen sensörler sayesinde lastik hava basıncı, lastik ısısı gibi; güvenliği, yakıt tüketimini ve çevresel etkileri önemli ölçüde etkileyen bilgiler, sürücüye ve filo yöneticisine aktarılacak. Avea altyapısı üzerinden kesintisiz iletişimle çalışan sistem sayesinde hem araç kullanıcısı hem de filo yöneticisi kısa sürede lastikler hakkında bilgi sahibi olarak gerekli tedbirleri alabilecek. CyberFleet teknolojisi, yakıt tasarrufunun yanısıra lastiklerde oluşabilecek problemleri de minimuma indirerek; dayanıklılık süresini uzatıyor ve kazaların azalmasını sağlıyor. Bir filonun araç başına yılda 1.000 Avro yakıt tasarrufu elde edebileceği yeni teknolojiyle 2014 sonunda 1.000 araca ulaşması hedeflenen projede; bu sayede 1 milyon Avro yakıt tasarrufu, 2 bin ton daha az karbon salınımı (COÇ) ile çevreye katkı, yol ve yük güvenliği sağlanacak.



Anadolu Endüstri Holding Otomotiv Grubu’na SAP Kalite Ödülü

Teknolojinin son yıllardaki hızlı gelişiminin iş dünyası üzerindeki etkileri, bu yıl on sekizincisi gerçekleştirilen SAP Forum İstanbul’da masaya yatırıldı. İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi’nde yapılan etkinlikte SAP’nin başarılı projeleri ödüllendirdiği SAP Kalite Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. SAP Türkiye Ödül Komitesi tarafından, büyük, orta ve küçük ölçekli projeler olmak üzere 3 farklı uygulama kategorisinde incelenen aday projeler içerisinde “Büyük Ölçekli Projeler” (Large Implementations) dalında Altın Ödül’ün sahibi Anadolu Bilişim’in desteğiyle gerçekleşen “Anadolu Endüstri Holding Otomotiv Grubu Teknolojik Dönüşüm Projesi” oldu. Ödülü, Grup Başkanlığı adına Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Kâmil Eser aldı. Bu kapsamda bu yıl Türkiye’den Altın Ödül sahibi “Anadolu Endüstri Holding Otomotiv Grubu Teknoloji Dönüşüm Projesi” önümüzdeki günlerde gerçekleşecek ve Türkiye’nin de içinde yer aldığı SAP EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesindeki Kalite Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil edecek.



Audi’den 2014 yaz modası: A3 Cabrio

Audi’nin lüks kompakt sınıftaki başarılı temsilcisi A3’ün kumaş tavanlı cabrio versiyonu, 2014 yazında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Tamamen yeni, ikisi TFSI ve biri TDI olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunulması planlanan A3 Cabrio, hem manuel hem de S Tronic şanzıman seçenekleriyle alınabilecek. Bir önceki modele göre uzunluğu 4.24m’den 4.42m’ye, aks mesafesi 2.58m’den-2.60m’ye ve genişliği de 1.77m’den 1.79m’ye artan A3 Cabrio’nun sadece yüksekliğinde 15 mm’lik bir azalma sözkonusu. Yeni haliyle daha şık ve sportif bir görünüme sahip olan A3 Cabrio, karakteristik tek çerçeveli ızgarayı tamamlayan, tamponu ve hava girişlerini vurgulayan farlarla oldukça etkileyici.

Opsiyonel olarak LED teknolojili farlarla da alınabilecek olan A3 Cabrio, bu sınıfta değişken far seviyesi kontrolü sunulan ilk kompakt model olma özelliğine de sahip. Ön cam çerçevesi alüminyumdan yapılan A3 Cabrio’da alüminyum trimler aracın tümünde dikkat çekici şekilde kullanılmış.



Dacia Lodgy segment lideri

Dacia Lodgy, satışa sunulduğu Nisan 2013 tarihinden bu yana segmentinde büyük bir başarıya imza atıyor. Sıradışı cömert boyutlar ve modülerlik sunan Lodgy, geniş bagaj hacmi ile sınıfının en iyisi. 5 ve 7 kişilik versiyonları bulunan Lodgy, Türkiye’de geniş ailelerin tercihi oluyor. Lodgy, lansmanından bu yana gerçekleştirdiği 4 bin 409 adet satış ile M1- tek hacimli araçlar segmentinden yüzde 42.2 payla rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Lodgy 7 kişilik versiyonu ile arkada gerçek 2 koltuk sunuyor. En arka koltukta 2 kişi rahatça seyahat edebiliyor. Bu özelliği ile pazarda rakipleri arasında ön plana çıkıyor.

Dacia Lodgy, hem fiyatı hem genişliği hem de donanım seviyesiyle taksiler için de iyi bir alternatif oluyor. Taksi sahipleri, ihtiyaçlarına göre 5 ya da 7 koltuklu versiyona ilgi gösteriyor. Diğer taraftan Lodgy, binek statüsü ile ticari araçlara önemli bir alternatif. 2.617 litre bagaj hacmi ve araç iç genişliği, hem özel hem de profesyonel kullanım için Dacia Lodgy’yi ideal bir araç haline getiriyor.



Shell ağır vasıta sürücüleriyle biraraya geldi

Shell Rimula Roadshow ekibi, etkinlik kapsamında bir ay boyunca Türkiye’nin bir çok ilinde ağır vasıta sürücüleri ile biraraya gelerek, Shell Rimula ürün ailesi hakkında sürücüleri bilgilendirdi.

Ekip Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, İzmir, Konya, Mersin, Adana, Ankara, Kastamonu, Samsun, Bolu güzergahı üzerindeki kamyon kooperatifleri ve Shell Extra Mola istasyonlarında 5000’e yakın sürücüye eğlenceli aktivitelerle keyifli anlar yaşattı.

Çeşitli oyunlarla renklenen ziyaretler ağır vasıta sürücülerinden yoğun ilgi gördü. “Sizin Kadar Dayanıklı Motor Yağı” konseptiyle düzenlenen Shell Rimula Roadshow etkinliğinde sürücüler langırt, boks makinesi, bilek güreşi, güç parkuru gibi oyunlarla dayanıklılıklarını test ettiler ve sürpriz hediyeler kazandılar.



Büyükkarcı Ford Trucks 4S, ilk teslimatlarını Ali Koç’la yaptı

Ford Cargo müşterilerine satıştan servise, yedek parçadan ikinci ele tüm hizmetleri aynı çatı altında vermek için 4S konseptiyle hizmete açılan Ford Trucks İzmir Yetkili Satıcısı ve Servisi Büyükkarcı, siparişlerini teslim etmeye başladı. Teslim törenine katılan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, 5 şirkete toplam 88 adet Ford Cargo teslim etti. İzmirli Büyükkarcı’nın ilk teslimatı; 5 adet Ford Cargo 2536D, 6 adet Ford Cargo 3536D olmak üzere Şahinler Hafriyat’a yapıldı. Nermanoğlu Hafriyat’a 1 adet 1846T, 15 adet 1836T modeli Ford Cargo’ların teslimatı yapıldı. Pınar Süt taşeronu Bumerang’a ise 15 adet Ford Cargo 2532HR ile 30 adet 1846T Ford Cargo teslim edildi. Büyükkarcı ayrıca hurda ve geri dönüşüm şirketi Sahalar’a 10 adet Ford Cargo 3232S, akaryakıt ve beton santralleri sektöründe faaliyet gösteren Tankar’a ise 6 adet Ford Cargo 3232S teslim etti.

Ford Cargo’lar, 1.1 milyon m2’lik alana sahip olan Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda üretiliyor. Yurtiçinde 24 yetkili satıcı, yurtdışında 20 distribütör ile müşterilere ulaşırken; Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’da 50’ye yakın ülkeye ihraç ediliyor. 1500 kişiye istihdam sağlayan Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda aynı zamanda Euro 5 normlarına uygun, çevre dostu Ecotorq motor üretimi yapılıyor. 7.3 lt ve 9 lt silindir hacminde 260PS/320PS/360PS/380 PS güce sahip motorlar yüzde yüz Türk işgücüyle, yüzde 100 yerli üretiliyor. Türkiye’nin kendi markasıyla kendi motorunu üreten tek kamyon markası olan Ford Cargo, yüzde 70 yerlilik oranı ile Türkiye ekonomisine yüksek katmadeğer sağlıyor.



Ford Transit Custom’a yeni üye

“2013, Yılın Uluslararası Ticari Aracı” ünvanına sahip Transit Custom, bu yeni versiyonu ile KOBİ’ler ve kargo şirketleri de dahil, çeşitli sektörlerden müşterilerin kullanımı için tasarlandı. Yeni versiyon ile Transit Custom, tabandan tavana 1.78 metre yüksekliği ile kullanıcılarına 370 mm daha fazla yük yüksekliği ve ayrıca 8.3 metrekübe kadar çıkan bir azami yük hacmi sunuyor. Alçak tavanlı modele kıyasla yüzde 20 daha fazla yük hacmi sunan araç, iki ayrı dingil mesafesi seçeneğine sahip. Alçak tavanlı modelde olduğu gibi, orta tavanlı Transit Custom Van modelinde de Euro paletlerin yüklenmesine olanak sağlayan en geniş yan kapı açıklığı bulunuyor. Hem kısa hem de uzun şasi modellerinde, üç adet yüklü Euro palet taşıma kabiliyeti de dahil olmak üzere kendi sınıfının en iyi yük alanı özelliklerini kullanıcılara sunuyor.



Güvenli ve keyifli yolculuk: SEAT Alhambra

SEAT Alhambra, geniş ailelerin tüm ihtiyaçları gözönüne alınarak tasarlandı. Geniş iç hacminden, araca binmeyi ve inmeyi kolaylaştıran elektrikli kayar kapısına, çocukların yolculuk boyunca büyük ilgisini çeken ve gün ışığını içeri alan panoramik sunroof ve güvenlik önlemlerine kadar her şey, ailelerin konforunu sağlamak için düşünüldü. Çok yönlü bir MPV için ideal bir formata sahip olan Alhambra, 4.85 metre uzunluğu ve 1.90 metreyi bulan boyutlarıyla üçüncü oturma sırasında yetişkinler için dahi geniş bir mekan sunuyor. 7 koltuk kapasiteli Alhambra, opsiyonel olarak sunulan elektrikli kayar kapılarıyla tüm koltuklara kolayca erişilmesine de imkan tanıyor. İsteğe bağlı olarak ISOFIX sabitleme sistemine sahip entegre çocuk koltukları ile de alınabiliyor.

Aile kullanımı için son derece yüksek bir güvenlik sunan Alhambra, zorlu Euro NCAP güvenlik performansı değerlendirmesinde aldığı 5 yıldızlık performansıyla da bunu kanıtlıyor.



Yepyeni bir Megane HB versiyonu satışta

Megane HB yepyeni bir versiyonla satışa sunuluyor: Megane HB Play Edition. Bu genç ve dinamik versiyon, ulaşılabilir fiyatı ile sportiflik, dizayn ve şıklığı birarada sunuyor. Bursa Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane HB Play Edition, Megane HB’in Joy, Touch ve Icon versiyonlarına ek, yepyeni bir versiyon olarak satışa sunuluyor. Bu özel seri otomobil çekici tasarım ve uygun fiyatı biraraya getiriyor. Megane HB Play Edition’un beyaz, yıldız siyah ve platin gri renk seçenekleri, 1.5 dCi 90 bg manuel, 1.5 dCi 110 EDC (otomatik), 1.6 110 bg manuel ve 1.6 115 bg CVT X-tronic motor seçenekleri buluyor. Magane HB Play Edition, estetik özel donanımlarıyla dikkat çekiyor. Bu versiyona özel 17’’ siyah alüminyum alaşımlı jantlar, LED gündüz farları ve Play Edition iç ambiyans ve özel seri iç döşeme ekipmanlarına ek olarak, güvenlik ve konfor özellikleriyle göz dolduruyor.



Citroen’den Grand C4 Picasso

Citroen; ‘Créative Technologie’ imzasını en iyi yansıtan modeli olan C4 Picasso modelinin Eylül ayında pazardaki yerini almasının ardından, 7 kişilik versiyonu Grand C4 Picasso ile teknolojiyi benzersiz tasarımla birleştirme sanatını bir kez daha gözler önüne seriyor. İleri teknolojiyi yansıtan ön bölüm, özel tavan barları ve yepyeni üç boyutlu etki veren LED arka far grubu ile yeni jenerasyon C4 Picasso’nun tüm güçlü yanlarının yanısıra geniş, aydınlık ve ferah Loft daire tasarımından ilham alan iç mekanı ve sürüşte yeni standartlar belirleyen süspansiyon konforu sayesinde tüm dinamikleri bir adım ileriye taşıyor.

Yeni CITROEN Grand C4 Picasso’nun en temel görsel özelliği yan görünümde hissediliyor. Ön camdan başlayan ve tavan kemeri boyunca devam ederek arkaya kadar uzanan krom detay araca dikkat çekici bir farklılık katıyor. Bu krom “imza” ferah iç hacmi ve geniş cam yüzeyleri belirginleştiriyor. Ön bölümde teknolojik ve güçlü görünüme katkıda bulunan LED aydınlatmaların hemen altındaki farlar ve sis lambaları, üç boyut etkisine sahip arka far grubu yenilikçi ve fütüristik işaretler taşıyan rafine bir tasarım özelliğine sahip. Arka tasarım, bagaj bölmesinin sağlamlığını ve genişliğini ortaya çıkartan yükleme kısmına kolay erişim sağlayan bagaj kapısı ile şekilleniyor.



BMW i3’ün seri üretimi başladı

BMW Group, sıfır emisyon ve hiç bir elektrikli aracın boy ölçüşemediği bir güce sahip BMW i3 modelinin üretimine Leipzig fabrikasında resmen başladı. BMW i modellerinin üretimi için Leipzig tesislerine 800 kişilik yeni istihdam sağlayan BMW Group, BMW i ürün ağının temel bileşenlerinin üretildiği ABD’deki Moses Lake ve Almanya’daki Wackersdorf, Landshut ve Dingolfing tesislerinde olduğu üretim ağına ise 600 milyon Avro’nun üstünde yatırım yapmasıyla dikkat çekiyor. BMW i3’ün seri üretim törenine, Saksonya Eyaleti Başkanı Stanislav Tillich, Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung ve BMW AG Üretim Yönetim Kurulu Üyesi Harald Krüger katıldı. BMW üretim yöneticisi Krüger, “Bugünün tarihi, şirketimizin gelişiminde yeni bir kilometre taşını oluşturuyor. BMW i3 ile tarih yazıyoruz. Yollara çıkan ilk elektrikli otomobilimiz olmasının yanısıra bu modelle, çığır açan teknolojiler ve işlemler sayesinde kişisel mobilite açısından sürdürülebilirliğin tanımını yeniden yapıyoruz” dedi.



Magna Türkiye’de yeni fabrika açtı

Magna International, Doğu Avrupa’daki büyüme çalışmaları kapsamında Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde fabrika açtı. Magna bu önemli yatırım dahilinde otomotiv dış parça, ayna ve tasarım cam üretimi gerçekleştirecek. Açılış töreni, şirket yöneticilerinin yanı sıra yerel yönetim ve Magna’nın müşterileri olan Renault, Ford, Fiat’ın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Magna Otomotiv’in fabrika açılışında görüşlerini bildiren Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı ve Otomotiv İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Kabatepe, “Magna’nın Kocaeli’nde üreteceği dış trim ürünler fonksiyon, görünüm ve müşterilerin gözüne çarpması bakımından araçlar için çok önemlidir. Hiçbir hatayı affetmeyecek bu parçalar dizayn, dayanıklılık, estetik ve kalite açısından Magna deneyimleri sayesinde bu modern tesiste Ford Transit aracımızın başarısına destek ve ortak olacaktır” dedi.

Toplam alanı 11.800 metrekare olan fabrikada yaklaşık 200 kişi çalışacak. Tesis Ford Transit için dış ayna ve mühendislik cam ürünleri üretmenin yanısıra araçlar için ön modül taşıyıcı, ön ve arka tamponlar, marşpiyer ayna ve mühendislik cam ürünleri de üretecek. Magna International Avrupa Başkanı Günther Apfalter; “Gelişmekte olan pazarlardaki istikrarlı büyüme stratejimiz kapsamında, yeni tesisimiz otomotiv dış parça ve ayna üretimi için Türkiye’de kapılarını açıyor. Büyümekte olan küresel adımlarımız sayesinde, müşterilerimize çok daha kapsamlı bir hizmet sunabileceğiz” dedi.