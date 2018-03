Türkiye otomotiv pazarı; küçülürken ihracatını arttırıyor

Türkiye otomotiv pazarı 2014 yılı ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.5 azalarak 500 bin 301 adet, üretim yüzde 0.5 azalarak 835 bin 782 adet, ihracat ise yüzde 5.7 artarak 653 bin 84 adet olarak gerçekleşti. İhracatın değeri yüzde 9 oranında artarak 17 milyar 304 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden otomotiv için bu yıl sonunda süresi bitecek olan Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın yeniden yapılanması büyük önem taşıyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, 2014 yılı ilk dokuz ayında geçen yılın aynı döneme göre toplam pazarın yüzde 18.5 azalarak 500 bin 301 adet, üretimin yüzde 0.5 azalarak 835 bin 782 adet, ihracatın ise yüzde 5.7 artarak 653 bin 84 adet olarak gerçekleştiğini söylüyor. Erce, “İhracat değeri yüzde 9 oranında artarak 17 milyar 304 milyon dolar seviyesine yükseldi” diyor.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının ise Ocak-Eylül döneminde 473 bin 498 adet olarak gerçekleştiği bilgisini veren Erce, “586 bin 345 adet olan 2013 yılı aynı dönemin otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 19.25 oranında daraldı. İlk dokuz ayda otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.92 azalarak 366 bin 768 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 20.35 oranında azalarak 106 bin 730 adet seviyesinde gerçekleşti” diye konuşuyor.IMF’ye göre; dünya için 2014 yılı büyüme tahmininin yüzde 3.4 olduğunu ifade eden Erce, dünyanın büyüme konusunda lokomotifi olan Amerika’daki büyüme hızının ilgili raporda 2014 için yüzde 1.7 olacağı, Türk otomotiv ihracatı için son derece önemli yer tutan Avrupa için de büyüme hızının yüzde 1.1 seviyesinde olacağının öngörüldüğünü kaydediyor: “2014 yılı Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarının 675-725 bin adet aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2014 yılı ilk dokuz ayında; kur ve faiz oranlarındaki yükselişler, otomobil ÖTV oranlarındaki artış, BDDK’nın kredi işlemlerine yönelik getirdiği sınırlamalar, büyümede ivme kaybı, özel sektör tüketim ve yatırımlarındaki zayıflık otomotiv pazarında daralmaya yol açtı.”



İnovasyon önemli

Hayri Erce, değerler zincirinde ülke ekonomisine sağladığı katkıyla önplanda bulunan otomotivin, “lokomotif sektör” olarak hak edilmiş bir unvanı taşırken gerek ana ve yan sanayi ile yarattığı ihracat değerleri, gerek ulaşılan iç pazar adetleri, gerekse sağladığı istihdamla Türkiye’de çok değerli bir konumda bulunduğuna dikkat çekiyor: “Geleceği şekillendirirken orta ve uzun vadede ülkemizin rekabet üstünlüğünü korumak ve belli alanlarda artırmak için inovasyonun günümüzde çok önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Artık yeni teknolojiler ve tüketicilerin beklentileri büyük önem taşıyor. Son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar, akademisyenler, iş dünyasının önde gelenleri inovasyon kavramına dikkat çekiyor. Otomotiv sektörü de önemli bir dönüşüm içerisinde. Geleceğe dönük projeksiyonlarda Türkiye’nin dünya otomotiv endüstrisindeki konumunu korumak ve sağlamlaştırmak için dünya otomotiv endüstrisindeki yeni trendleri yakından incelememizde fayda var. Daha güçlü bir otomotiv sektörü için inovasyon desteklenmeli. Bu anlamda kamunun da katkısı önemli.”



İç pazarda sorun var

Otomotiv sektöründe geçmiş yıllarda yaşanan kırılganlık ve hassas yapı yerini daha sağlam, piyasa koşullarına hızlı cevap verebilen, daha proaktif ve daha güçlü bir pazara bıraktığını aktaran Erce, son 5 yılda ise büyümeye açık ve yüksek potansiyele sahip iç pazarın beklenen büyüklüğü yakalayamadığının görüldüğünü ifade ediyor: “ÖTV oranlarındaki artışların ve sektörümüz üzerindeki ağır vergi yükünün bunda etkisi büyük. Ülkemizde yaşlı araç parkımızı gençleştirmeye ve yenileştirmeye hizmet edecek politikaları da maalesef henüz hayata geçiremedik. Özellikle Avrupa ülkelerinde çevre bilinci ile sistematik ve sürekli bir şekilde araç parklarının gençleştirilmesine büyük önem veriliyor. Her platformda üzerinde önemle durduğumuz gibi, ülkemizin motorlu taşıt araçları parkı önemli oranda yaşlı araçlardan oluşuyor. 2013 yılsonu araç parkı verilerine göre, 12 yaş üzerinde otomobillerin toplamdaki payının yüzde 48’i aştığı görülüyor. Yaşlı araçlar yüksek yakıt sarfiyatı yanında yüksek tamir bakım giderleri nedeniyle de ülke ekonomisine olumsuz bir yük getirmektedir.”



Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı yeniden yapılanmalı: Hayri Erce, Türkiye’de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ağır ticari araçları kapsayan başarılı uygulamalar yapıldığını kaydediyor: “Bu kapsamda yaşları sebebiyle özellikle çevre güvenliği açısından yenilenmesi gereken ve yüksek işletme masrafları olan 120 bin adet civarında ağır ticari araç parktan çekilmiştir. Sektörümüz için, bu yıl sonunda süresi bitecek olan Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2011-2014) ile ilgili yeniden yapılanması önem taşıyor. Hazırlıkları devam eden ve ODD’nin de katkıda bulunduğu ‘2. Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ ile sektörün gelişimi, ömrünü tamamlamış araçların bir plan çerçevesinde çevre ve insan sağlığı bakımından parktan çekilmesi ile gerekli altyapı çalışmalarına da yer vererek global arenada rekabet üstünlüğünün gelişmesi bakımından ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılacağını umuyoruz.”



İhracat arttı

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD), “Otomotiv Sanayi Dış Ticaret Raporu” verileri şöyle:

TİM verilerine göre; Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen 16.9 milyar dolar değerindeki ihracatıyla sektörel sıralamada birinci sırada yeraldı. Birliğin toplam ihracat içindeki payı yüzde 14.3 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, Türkiye ihracatı geçen yıla göre yüzde 5.7, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin ihracatı ise yüzde 7.7 oranında arttı.

TÜİK verilerine göre; 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde 9 milyar 597 milyon dolar ithalata karşılık 12 milyar 50 milyon dolar ihracat gerçekleşti ve bu dönemdeki dış ticaret fazlası 2.453 milyon dolar düzeyinde oldu.

Son 8 yıllık dönemde ise toplam taşıt araçları dış ticareti 12.562 milyon dolar fazla verdi. 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde taşıt araçları ihracatı 11.695 milyon dolar, ithalatı ise 9.690 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ihracatı 6.209 milyon dolar, ithalatı ise 4.509 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.



Kapasite geliştirmede en iyi uygulama TAYSAD’dan

Otomotiv endüstrisinde katmadeğeri artırmak ve 2023 vizyonu ile ortaya konan hedefleri yakalayabilmek için projeler geliştiren Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) ‘Küresel Rekabet Yolunda Kurumsal Dönüşüm’ Projesi, Ekonomi Bakanlığı tarafından “Kapasite Geliştirme Alanında En İyi Uygulama” seçildi. Otomotiv yan sanayide rekabet gücünü artırmada kilit nokta olarak öne çıkan kalite, maliyet ve teslimat performanslarını geliştirmeye yönelik ihtiyaçtan yola çıkılarak URGE projeleri geliştiren TAYSAD, üyelerini geleceğe hazırlıyor. Proje kapsamında TAYSAD’ın eğitime tabi tuttuğu 10 firmanın cirolarında yüzde 32, ihracatlarında yüzde 17 ve istihdamlarında ise yüzde 36’lık gelişme sağladıkları görüldü.

Yeni URGE projeleri devam ediyor: URGE teşviklerinden daha çok firmanın yararlanabilmesi için eş zamanlı çalışmalar yürüten TAYSAD, ilkini tamamladığı ‘Küresel Rekabet Yolunda Kurumsal Dönüşüm’ projesinde 10 firmadan oluşan ikinci grubun eğitimini sürdürüyor. TAYSAD’ın yine Ekonomi Bakanlığı’nın yüzde 75 desteğiyle yürüttüğü 3. URGE Projesi olan ‘İş Mükemmelliği’ çalışmasında ise 13 üye firmanın eğitim ve danışmanlık çalışmaları da devam ediyor.



TOSB’da test merkezi

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile MARKA arasında Araç ve Aksam Parçaları Dayanım/Ömür/Performans Test Merkezi Protokolü imzalandı. Törene; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, İlyas Şeker, Mehmet Ali Okur, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker Aycı, MARKA Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Sanayi Genel Müdürü Prof.Dr. İbrahim Kılıçaslan, OTAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ali Göktan, OSD Genel Sekreteri Prof.Dr. Ercan Tezer katıldı. Türk otomotiv ana ve yan sanayisine önemli test ve doğrulama hizmeti verecek olan laboratuvarda hidromekanik testler, elektromekanik testler, iklimlendirilmiş testler, motor dinamometresi, araç üstü emisyon ve yakıt testleri yapılabilecek. Kapsam ve hizmet alanında bir ilki gerçekleştirecek laboratuvar otomotiv, savunma, deniz ve demiryolu araç sanayinin yanısıra bilimsel çalışmalara da katkı sunacak.



Doğuş Otomotiv 5. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Doğuş Otomotiv, uluslararası Global Reporting Initiative (GRI) standartlarında hazırladığı, Kurumsal Sorumluluk Raporu’nun 5.’sini kamuoyuyla paylaştı. 2013 yılında sürdürülebilirlik ve toplumsal katkı için gerçekleştirilen çalışmaların sıralandığı raporda, ilk kez Doğuş Otomotiv’in 6 yetkili satıcı ve iştirakinde gerçekleştirilen çalışmalar da yeraldı. İlki 2010 yılında yayınlanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’yla amaçlarının sürdürülebilirlik ve toplumsal katkı bilincinin bir kurum kültürü haline gelmesi olduğunu söyleyen Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, “Artık ülkemiz için büyük öneme sahip olan bu bilinci, paydaşlarımız ve değer zincirimiz içinde daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye’nin lider otomobil distribütörü ve 1 milyon araçlık bir parka sahip olduklarını, yarattıkları değer zinciri ile 15 bine yakın istihdam sağladıklarını belirten Aclan Acar, bu büyüklüğün aynı zamanda birçok sorumluluğu da beraberinde getirdiğini kaydetti.



Gazelle Next Türkiye’den dünyaya ihraç edilecek

Mersa Otomotiv Distribütörlüğü’nde Türkiye’de de üretim yapan Rusya’nın ticari araç markası GAZ, en yeni modeli Gazelle Next’i Türkiye pazarına sundu. İstanbul Park’ta Türkiye prömiyeri gerçekleştirilen Gazelle Next, çok avantajlı fiyatı, düşük işletme maliyeti, 3 yıl veya 150 bin kilometre garantisi, 20 bin kilometre bakım aralığı ve yakıt ekonomisiyle dikkat çekiyor. GAZ Group CEO’su Vadim Sorokin, parçalarının yüzde 30’unu Türkiye’den aldıklarını belirterek, “Next, sadece Türkiye’de değil, Türkiye’den tüm dünyaya satılacak” dedi. GAZ Group Satış ve Pazarlama Direktörü Oleg Markov, Yeni Next ailesine 375 milyon dolardan fazla yatırım yaptıklarını kaydetti: “Rus pazarında kapsamlı olarak uyguladığımız Assistance hizmetini Türk pazarında da uygulamaya başlayacağız. Bu sistemle müşterilerimize araç çekiş desteği, servis desteği ve kaza gibi durumlarda hukuk desteği sağlayacağız.” Mersa Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gören, Rusya’nın en büyük ticari araç markası olan GAZ’ın farklı modellerinin üretimini Türkiye’de de gerçekleştirdiklerini belirtti. GAZ Ticari Araçlar Türkiye Genel Müdürü Cengiz Tiryakioğlu, Denizbank ile yapılan işbirliğiyle müşterilerine avantajlı ve çeşitli finans olanakları sunacaklarını söyledi.



Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 20. yılını kutladı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. üretimde 20. yıla ulaşmasını Sakarya’daki üretim tesislerinde, 3.500 çalışanıyla kutladı. Türkiye’nin ihracat liderleri arasında yeralan Toyota Otomotiv Sanayi, halen Corolla ve Verso modellerini üretiyor. 2014 yıl sonunda 135 bin adet otomobil üretmeyi ve bunun yüzde 85’ini ihraç etmeyi planlayan Toyota Otomotiv Sanayi, yılsonunda 2 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmayı planlıyor. Toyota Motor Avrupa Başkan ve CEO’su Didier Leroy, Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik büyüme potansiyeline sahip olduğuna inandığını belirterek, “Bu tesisin yüksek rekabetçiliğine güvenerek, yakın bir gelecekte TMMT’nın üretimini arttırmasına yönelik karar alındı ve tam olarak bunun nasıl şekilleneceğine dair çalışmaları halen yürütüyoruz” dedi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdür ve CEO’su Orhan Özer, tesisin başarılı performansı sayesinde üretim ve yatırım artışına layık görüldüğünü söyledi.



Hyundai, İzmitli i20’nin seri üretimine başladı

Hyundai Assan, B-segmentindeki tüm dengeleri değiştirecek yeni modeli i20’nin seri üretimine başladı. Almanya Rüsselsheim’daki Ar-Ge Merkezi’nde tasarlanan ve geliştirilen yeni i20, Avrupalı müşterilerin beklentilerine uygun olarak Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda üretiliyor. Artırılan kalitesi, geniş mekanı ve yepyeni teknolojik özellikleriyle dikkat çeken yeni i20, benzinli ve dizel motor seçeneğine sahip. Yılda toplam 200 bin adet yeni i10 ve yeni i20 üretilecek. Bu iki modelin dünyadaki tek üretim merkezi konumundaki fabrika, üretiminin yüzde 90’dan fazlasını 30’un üstündeki Avrupa ülkesine ihraç edecek.



Ford Trucks, Ege Bölgesi’nde yeni 4S Plazaları ile güçleniyor

Ford Otosan’ın ağır ticari araç pazarında hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmak için “Ford Trucks” konsepti altında başlattığı bayi yapılanma atağı, Muğla’da açılan Helvacıoğlu Ford Trucks 4S Plaza ile devam ediyor. Tesisin açılışında Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç; “Çekici ve kamyonlarımız yüzde 70’in üzerinde yerlilik oranı ile Türkiye ekonomisine yüksek katmadeğer sağlamaktadır. Bugün, inşaattan lojistiğe farklı segmentlerde tüm müşterilerimize hitap eden geniş, güçlü ve rekabetçi bir ürün gamına sahibiz” dedi. Ford Trucks bayi yatırımları, Ford Trucks çekici ve kamyon müşterilerine satış, servis, yedek parça ve ikinci el olmak üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında vermek için 4S konseptiyle hizmete açılıyor. Helvacıoğlu Ford Trucks 4S açılışına, Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Koç Holding ile Ford Otosan üst düzey yöneticileri katıldı.



Yenilenen Civic Sedan teknolojik ve konforlu

Başlangıç seviyesinden itibaren 5 inçlik Türkçe bilgi ekranı i-MID ile daha teknolojik olan Honda Civic Sedan’a özel Kasım ayı kampanyası kapsamında kredi alımlarda ödemeler 4 ay sonra başlıyor. Benzinli veya LPG’li Honda Civic Sedan’ını Kasım ayında kredi kullanarak alanlar, 30 Kasım tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında taksit ödemelerine Nisan 2015’te başlıyor. “Şimdi al Nisan 2015’te öde” kampanyasıyla Honda Civic Sedan için cazip faiz oranları da mevcut. Yenilenen Honda Civic Sedan’ın tüm versiyonları artık tamamen yeni jantlara, yeni iç mekan renklerine, yeni radyatör paneli tasarımına, lastik basıncı kontrol sistemine sahip.



Avis’in, Türkiye’de 40. yılı

Türkiye’nin mega otomotiv perakendecisi ve lider araç kiralama şirketlerinden Otokoç Otomotiv’in, dünyanın öncü araç kiralama şirketi Avis & Budget Group ile ortaklığının 40. yılı şerefine düzenlenen toplantı, Avis&Budget Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ron Nelson, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, Avis Budget Group EMEA Bölgesi Başkanı Larry de Shon ve Avis&Budget Türkiye Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici’nin katılımı ile gerçekleştirildi. Avis, Budget ve Zipcar markalarıyla dünya genelinde 10.000 lokasyonda 500 bin araçlık filo yönetiyor. Şirket 2013 yılında 130 milyon kira günü ile 8 milyar dolar gelir elde etti.



Amarok 4x2 Otomatik Türkiye’de

Volkswagen’in pick up sınıfındaki modeli Amarok, 4x2 otomatik şanzımanlı seçeneğiyle Türkiye’de. 2 litrelik çift turbo dizel motora sahip yeni Amarok 4x2 Otomatik, 180 PS’lik gücü ve sınıfında tek olan 8 ileri otomatik şanzımanıyla son derece iddialı. Amarok Otomatik, 1.750 devirde 420 Nm’lik tork değeri sunarken ortalama 8 litre yakıt tüketimi değeriyle de sınıfının en etkileyici değerlerine imza atıyor.



Yeni Master Türkiye’de

Renault, hafif ticari ürün gamını yeniliyor. Renault markasının Van serisinde başlattığı atılımın ilk temsilicisi Master markanın yeni tasarım anlayışını yansıtıyor. Yeni Master iki farklı motor seçeneği; minibüs, otobüs versiyonları, geniş bir ürün gamıyla Türkiye’de pazara sunuluyor. Yeni Master’a yeni konfor ve güvenlik donanımları eklendi: Elektronik Denge Programı (ESP), Yol Tutuş Desteği (Extended Grip), Yokuş Kalkış Desteği, Römork Savrulma Önleyici, Devrilme Önleyici, Adaptif Yük Kontrolü ve Geniş Açılı Geri Görüş Aynası. Yeni Master önden çekişli ve arkadan itişli olmak üzere; panelvan, şasi kabin, platform kabin, sac kasa kamyonet, kapalı kasa kamyonet, minibüs ve otobüs versiyonlarına sahip.



Otokar, geniş ürün gamıyla Kent Expo 2014’te

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, İzmir’de Kent Expo 2014 Fuarı’nda yerini aldı. Otokar standında, Sultan City, Doruk LE, Atlas ve Sultan Comfort modelleri sergilendi. Ar-Ge’ye sürekli yatırım yapan ve cirosunun yüzde 4’ünden fazlasını Ar-Ge’ye ayıran Otokar, Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen otobüs pazarlarının önemli oyuncuları arasında. Otokar Pazarlama Müdürü Tarkan Burak, Gaziantep’ten, Denizli’ye, Samsun’a kadar pek çok ilde otobüsleriyle vatandaşlara hizmet verdiklerini, İstanbul ve İzmir gibi Türkiye’nin önemli illerinde ürünlerinin yoğun kullanılmasının en büyük referanslarından olduğunu kaydetti.



Dacia’dan 4 yeni versiyon ve özel seri

Avrupa’nın en genç araç yelpazesine sahip Dacia şimdi de dört yeni ürünle heyecanını bir kez daha ortaya koyuyor: Lodgy Stepway ve Dokker Stepway özel seri Sandero Black Touch ve Duster Black Storm. Lodgy ve Dokker’ın yeni Stepway versiyonları crossover araçlardan alınan ilhamla daha kaslı bir görünüme ve güçlü bir kişiliğe kavuştu. Özel seri Sandero Black Touch sayesinde Dacia’nın kompakt hatchback’i artık daha fazla stil ve ekipmana sahip.



Audi’nin sportif ikonu TT

Audi A5 Sportback ve Audi A7 Sportback ile otomotiv tasarımında iz bırakan Audi, Paris Motor Show’da efsane modellerinden biri olan TT’nin de Sportback konseptini sundu. Audi TT Sportback konsepti 400hp gücü, 7 vitesli S tronic şanzımanı ve quatro dört çeker sistemiyle 3.9 saniyelik sıfırdan 100 km/s hıza çıkış süresiyle de oldukça etkileyici. Sportif bir iç mekana sahip olan yeni Audi A7 Sportback'in sürüş esnasında dört silindirli motorun ekstrem dinamikleri nefes kesici...



KIA’dan yeni modeller

Yeni KIA Sorento’nun Avrupa tanıtımı, Paris Motor Show’da, KIA’nın çok satan B segmenti modelleri Rio ve Venga’nın yenilenen versiyonlarıyla birlikte yapıldı. Bu modellerin yanında KIA’nın yeni yakıt tasarrufu sağlayan dizel-elektrik hafif hibrid teknolojisine sahip yeni KIA Optima T-Hibrid konsept de yeraldı. Yeni Sorento, daha güçlü gövde yapısı, süspansiyon ve direksiyon sistemlerindeki geliştirmeler, azaltılan gürültü ve titreşim seviyesi ve uzun dingil mesafesiyle daha konforlu bir kullanım sunacak.