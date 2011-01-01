2015’in 11 ayında patent başvuruları arttı

Fikri ve sınai haklar alanının köklü kuruluşu Destek Patent’ten yapılan açıklama.

Destek Patent’ten yapılan açıklamaya göre; 2015 yılının ilk 11 ayında patent ve faydalı model başvurularında artış yaşandı: “2014’ün ilk 11 ayında patent ve faydalı model başvurusu 13 bin 961, 2015’in aynı döneminde 14 bin 900 oldu.”Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, bir buluşun patent olabilmesi için üç temel kuraldan sözetti: “Birincisi, dünya çapında yenilik olacak. İkincisi, sanayiye uygulanabilir olacak. Üçüncüsü, bu konuda uzman bir kişinin hemen yapabileceği basitlikte olmayacak.”