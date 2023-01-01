3M Cubitron™ II zımpara teknolojisiyle oto tamir süreçlerinde devrim

İnsan eliyle şekillendirilmiş patentli kum yapısı ile 3M Cubitron™ II zımparalar, oto tamir ve bakım sektöründe, kullanıcılarına geleneksel yöntemlere kıyasla daha rahat ve hızlı uygulama, daha uzun ömür ve maliyet avantajı olanağı sağlıyor.

Seramik, aşındırıcı ve mikroreplikasyon teknolojilerindeki deneyimlerinden yola çıkan 3M, Cubitron™ II ürünleri ile oto tamir ve bakım sektöründe özellikle de boya kazıma, metal /sac kesme, punto çürütme, kaynak taşlama süreçlerinde kullanılan geleneksel yöntemleri kökünden değiştirdi.