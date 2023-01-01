50 milyon kişi için e-İmza dönemi çipli kimlik kartlarıyla başlıyor

Türkiye’de önümüzdeki üç yıl içerisinde çipli kimlik kartlarına tamamen geçilmiş olması planlanıyor.

Yeni kimlik kartları ile birlikte e-İmza dönemine de geçiş başlayacak. FIT Solutions CEO’su Koray Gültekin Bahar, “Bugün ülke çapında kullanımı 2 milyonu geçen e-İmza uygulamasının sağladığı kolaylıklardan, artık bireyler de faydalanabilecek. Öngörümüz, nihai olarak 50 milyona yakın kişinin e-İmza uygulamasını kullanacağı yönünde. Böylece hem usulsüzlükler asgariye inecek hem de yılda 6 bin ağacın kesilmesi engellenecek” dedi.