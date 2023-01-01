ABank’a, küresel finans çevrelerinden güven

ABank, 12 ülkeden 17 bankanın katılımıyla, 225 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ederek; geçtiğimiz yılın aynı döneminde aldığı krediyi yüzde 100 oranında yeniledi.

ABank Genel Müdürü Müge Öner; “Sendikasyon kredisinin tamamını başarılı bir şekilde yenilememiz ABank’ın uluslararası itibarını ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha tescil etti” dedi. ABank Uluslararası Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şakir Sömek, “Kredinin, yüzde 44’ü Ortadoğu, yüzde 36’sı Avrupa, yüzde 15’i Kuzey Amerika, yüzde 5’i ise Türkiye bankalarının katılımı ile sağlandı” açıklamasını yaptı.