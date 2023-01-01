Akbank, Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi

Dünyanın en önde gelen yayın gruplarından Euromoney tarafından düzenlenen "2016 Mükemmellik Ödülleri" sahiplerini buldu.

Akbank Orta ve Doğu Avrupa’nın ‘En İyi Bankası’ seçildi. Akbank, bu büyük ödülü alan ilk Türk bankası oldu. Aynı törende Akbank yedinci kez Türkiye’nin En İyi Bankası seçildi. Akbank’ın çifte başarısını değerlendiren Akbank CEO’su Hakan Binbaşgil, “Türkiye’den bir bankanın bu ödülü alması bankacılık sektörümüz açısından da önemli. Bu başarı tüm Akbanklıların. Genel müdürlükten bölgelere, şubelerden iştiraklerimize bu başarıda tüm Akbanklıların katkısı, emeği var” dedi.