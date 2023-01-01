Akbank’tan interaktif çözüm

Akbank, İstanbul’da üç lokasyonda, müşteri deneyimini daha da arttırmak için, NCR’ın Interaktif Teller çözümünü seçti. Avrupa’da ilk kez Akbank tarafından uygulanmaya başlanan NCR SelfServ™ 91 Interactive Teller çözümü, video bankacılık teknolojisi üzerinden kullanılıyor.

Akbank, NCR’ın Interactive Teller çözümünü uyguladığı lokasyonlarda, müşterilerin günlük bankacılık hizmetlerine erişimlerini daha kolay ve yaygın hale getirerek müşteri deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyor.

Akbank Direkt Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orkun Oğuz, bu uygulamayla müşteri hizmetlerinde yüz yüze insan etkileşiminin avantajlarını kaybetmeden teknolojinin bankacılık sektörü için sağladığı verimlilik ve etkinlik arttırıcı faydalarını kullanmış olduklarını kaydetti.