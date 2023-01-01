Akbank’tan “Siftah Biriktiren Hesap”

Akbank’ın Türkiye’de bir “ilk” olarak geliştirdiği “Siftah Biriktiren Hesap” ile KOBİ’ler içinde önemli bir paya sahip olan esnaf bundan böyle Akbank POS’larından yaptığı ilk satışı her gün biriktirebilecek.

Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Akbank KOBİ Bankacılığı olarak ‘Esnaf Kardeşliği’ çatısı altında sunduğumuz ürün ve hizmetleri çeşitlendirmeye devam ediyoruz”dedi. Oğuz, artık Akbank POS’unu kullanan esnafın, her günün ‘siftah parası’nı biriktirebileceğini belirten Oğuz, bunun için esnafın Akbank Şubesi’ne talimatını ister ‘sabit tutar’ isterse ‘işlem adedi’ belirterek verebileceğini açıkladı.