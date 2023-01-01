Aktaş Holding’den Bursa’ya dev yatırım

Aktaş Holding, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 milyon TL yatırım yaptığı yeni üretim tesislerinin açılışını gerçekleştirdi.

Törene Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, DSİ Bursa Bölge Müdürü Nazmi Koçak, Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç, Aktaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş, Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol’un yanısıra iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda isim katıldı.