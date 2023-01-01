Anadolu Grubu’ndan Adel Kalemcilik için 77 milyon TL yatırım

Adel, 1969’da ilk kez üretime başladığı Kartal’daki üretim tesisini 77 milyon TL yatırımla 36 bin metrekarelik alana kurulan Çayırova’ya taşıdı.

Resmi açılış töreni Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımlarıyla Anadolu Grubu Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Tuncay Özilhan, Adel Kalemcilik Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bölükbaşı, Faber Castell Vertrieb Genel Müdürü Faber Castell Vertrieb Genel Müdürü ve Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler’in evsahipliğinde gerçekleşti. Yeni tesis, Adel’in üretim kapasitesinde yüzde 30 artış sağlayacak.