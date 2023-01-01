Anadolu Isuzu geleceğin aracını tanıttı

Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde geliştirilecek olan “elektrikli toplu taşıma aracı projesi ve akıllı mobilite sistemleri”, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katıldığı bir toplantıyla tanıtıldı.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Bugün ideal ulaşım sistemi; düşük işletim, yatırım ve bakım maliyeti olan, uzun ömürlü, yüksek kapasiteli, güvenli, konforlu, çevreci, sessiz ve en önemlisi akıllı olarak tanımlanıyor. İşte tam bu noktada Anadolu Isuzu olarak, belediyelere tüm bu özellikleri içeren yeni bir çözüm sunmak için kolları sıvadık. Akıllı mobilite sistemine sahip elektrikli toplu taşıma araçlarımızın, kentlerin ulaşım sorununa çare olacağına inanıyoruz” dedi.