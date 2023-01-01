Araçiçi bilgi sistemleriyle akıllı telefonlar biraraya geliyor

Elektronik tasarım otomasyonu çözümleri ve danışmanlık hizmetleriyle otomotiv sektöründe faaliyet gösteren CDT’nin ‘Araçiçi Bilgi ve Eğlence Sistemleri’nin gelişimini yakından takip ettiğini belirten CDT Genel Müdürü Alpay Göğüş,

Android tabanlı akıllı telefonların yaygın bir şekilde üst düzey bir bilgi sistemi olarak kabul edilmesiyle araçla bağlantılı olmasının da aynı şekilde mümkün olabileceğini söyledi. Göğüş, temsilcisi oldukları Menthor Grapnics gibi pek çok bilgi sistemi platform sağlayıcısı firmanın da bu yaklaşımı benimseyen firmaların kurduğu “Car Connectivity Consorsium” oluşumunu destekleyici çözümler ürettiğini anlattı.