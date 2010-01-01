Arçelik A.Ş. “2020 sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı”

Arçelik A.Ş., 2020 yılı hedeflerini ilk kez açıkladığı ‘Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu, “Sosyal, etik, çevresel ve ekonomik alanlarda paydaşlarımız için artı değer yaratmaya devam ediyoruz. Dünyamızın geleceği için iş planlarımızı sürdürülebilir modeller üzerine kurguluyoruz” diye konuştu. 2016 yılında 270’e yakın enerji verimliliği projesi gerçekleştiren Arçelik A.Ş, üretimde kullandığı enerji tüketimini 2010 yılına göre ürün başına yüzde 34 düşürdü.