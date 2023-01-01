Arçelik A.Ş.’den Türkiye’nin ilk Quantum Dot TV’si

Arçelik, Mayıs ayında nanoteknoloji ürünü olan Türkiye’nin ilk ‘Quantum Dot Televizyonu’nu tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik Quantum Dot TV’nin, nano boyuttaki Quantum parçacıklar sayesinde ulaştığı kusursuz görüntü kalitesinin yanı sıra büyüleyici bir tasarıma ve premium ses performansına sahip olduğunu, 65” ve 55” ekran boyutlarındaki alternatifleriyle teknoloji severlerin beğenisine sunulacağını söyledi.