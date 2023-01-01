Autodesk’ten ‘Nesnelerin İnterneti’ne yatırım

3B tasarım yazılımı şirketi Autodesk, San Francisco merkezli kurumsal “Nesnelerin İnterneti” servis platformu geliştiricisi SeeControl’u satın aldığını duyurdu.

SeeControl servisi, üreticilere ve sistem entegratörlere uzaktan yönetilen ürün ve nesnelerini analiz, kontrol ve yönetme imkanı sağlıyor, şirketlere yeni servis fırsatları sunuyor. Autodesk Bilgi Modelleme ve Platform Ürünleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Amar Hanspal, satın alma ile ‘Nesnelerin İnterneti’ döneminde yeni teknoloji ve çözümler üretme hedeflerinin ilk adımını attıklarını kaydetti.