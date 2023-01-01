Avansas açıkladı, işyerleri laptopu internetten alıyor

İşyerinin alışveriş yeri Avansas.com, yaptığı araştırmayla işyerlerinin laptop ve yazıcı tercihlerini ortaya koyuyor.

Laptop satın alırken en çok aranan özelliklerin başında ise hız, büyük ekran, hafiflik ve ısınma problemi olmaması geliyor. Yazıcılarda ise düşük fiyat, hızlı baskı yapabilmesi, toner ve kartuş tüketiminin düşük olması en çok istenen özellikler… Araştırmanın sonuçlarına göre işyerleri laptop alımlarını internetten yapmayı tercih ediyor. İstanbul, İzmir, Ankara dışında en fazla laptop satın alan ilk beş ili sırasıyla Mersin, Kars, Bursa, Aksaray ve Adana oluşturuyor.