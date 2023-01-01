Avansas.com, teknoloji alışkanlıkları inceledi

Avansas.com, satış verilerine ve saha araştırmalarına göre işyeri çalışanlarının teknoloji alışverişi alışkanlıklarını ortaya çıkartan bir çalışmaya imza attı.

Son 1 yılda yapılan alışverişlerden ve araştırmalardan ortaya çıkan sonuçlara göre sağlık sektöründeki kadınlar, inşaat sektöründe ise erkekler teknoloji ürünleri satın alımında öne çıkıyor. Kadınlar USB bellek, yastıklı mouse pad, ekran temizlik seti, kahve makinesi, su ısıtıcı, tost makinesi, pembe renkli mouse satın alırken erkeklerin ise hesap makinesi, taşınabilir hard disk, yazıcı, fener seti, hoparlör ve dect telefon alıyor. Kadınlar ve erkeklerin ortak olarak tercih ettikleri tek ürün ise kalem pil. Kadınlar işyeri genelinde kullanmak için erkeklerin ise bireysel kullanım için ürün alıyor.