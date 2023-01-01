Avantajlı tarifeler Türk Telekom’da

Türk Telekom, farklı ihtiyaçlara yönelik yurtdışı paket seçenekleri ile abonelerinin yurtdışında da telefonlarını avantajlı şekilde, kullanabilmelerini sağlıyor.

Türk Telekom bu amaçla aboneleri için, “Haftalık Paketler”, “Tarifen Yurtdışında Servisi” ve “Prime’la Yurtdışı Özgürlük Kampanyası” olmak üzere 3 farklı paket seçeneği sunuyor. Türk Telekom’un haftalık paket seçenekleri, yurtdışında 4-7 gün arasında kalan aboneler için kullanıma sunuluyor. Yurtdışında en çok ziyaret edilen 34 ülkede kullanılabilen haftalık internet paketleri, 1GB ve 2GB alternatifleriyle geliyor.