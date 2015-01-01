Avea’ya TM Forum Excellence Awards 2015’te Ödül

Avea, yenilenen satış ve satış sonrası işlemler sistemi Opera’yı hayata geçirdiği Unicorn Projesi’yle telekom endüstrisinin en prestijli uluslararası ödüllerinden 2015 TM Forum Excellence Awards 2015’te “Müşteri Odaklılık” kategorisinde ödül aldı.

Projeyle satış sipariş sistemleri altyapısını uluslararası TM Forum standartlarına taşıdıklarını belirten Türk Telekom Grubu Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Coşkun Şahin, bu sayede Avea ürünlerinin tüm kanallardan daha hızlı satışının yapıldığını söyledi. Şahin, müşteri ihtiyacına uygun ürün ve paketler sunarak rekabette avantaj elde ettiklerini vurguladı.