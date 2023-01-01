Avrupa'nın güvenliği Mesan'a emanet

75’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Mesan Kilit, yaptığı Ar-Ge çalışmaları ve yatırımlarının ardından hedef büyüttü.

Mesan Kilit, Avrupa’nın en büyük endüstriyel kilit üreticisi olmayı ve dünyanın ilk üç firması arasında yer almayı hedefliyor. Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, artan güvenlik tehditlerinin firmaları Ar-Ge çalışmalarına ve teknolojiyle birlikte yeni ürünler üretmeye sevk ettiğini söyledi. 500'ün üzerinde ürün çeşitliliğine sahip Mesan Kilit, bu yıl için 60 milyon adetlik üretim hedefini yeni yatırımlarla 2018'de 75 milyon adete çıkarmak istiyor.