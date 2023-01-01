Bankacılar günde 6 bin sayfa tarama yapabilecek

Canon, yeni imageFORMULA ScanFront 400 modelini tanıttı. Yeni model, dakikada 45, günde 6 bin sayfa tarama hızıyla bankacı ve perakendecilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Yeni model, kartvizitten kimliğe, zarf ve broşürden katlanmış belgelere kadar tarama yapabiliyor. Ürün, pasaportlar dahil geniş bir medya seçeneğinin hızlı ve çok yönlü taramasını yapabiliyor. Ayrıca tarayıcının yeniden deneme ve serbest bırakma işlevlerine sahip olan ultrasonik çift besleme tespiti özelliğinin olması zarf, broşür ve katlanmış belgelerin de kolayca taranabilmesini sağlıyor.