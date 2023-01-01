BimSa Pratis, mobil yayında

Türkiye’nin en kapsamlı kurumsal elektronik satın alma platformlarından Pratis’ın mobil uygulaması artık Android ve App Store’da da yayında.

BimSA Genel Müdürü Tunç Taşman, “Elektronik satın alma ve online ihale uygulaması olarak müşteri ve tedarikçilere hizmet verdiğimiz Pratis platformumuzu kullanan müşterilerimiz artık, mobil ortamda e-ihale süreçlerini takip edebilecekler. Müşterilerimizin tek yapması gereken Apple kullanıyorlarsa App-store’dan, Android tabanlı bir telefon kullanıyorlarsa Android marketten Pratis yazıp, uygulamamıza ücretsiz erişip, telefonlarına indirmek” dedi.