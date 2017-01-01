BKM 2017'nin ilk altı aylık verilerini açıkladı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2017 yılının ilk altı aylık verilerini açıkladı. BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, Türkiye'nin nakitsiz ödemeler toplumu hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

BKM'nin verilerine göre; kartlı ödemede 2017 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre havayolları yüzde 27, kamu/vergi ödemeleri yüzde 21, araba kiralama yüzde 21, yemek yüzde 21, benzin ve yakıt istasyonları yüzde 20 ile en fazla artış gösteren sektörler arasında yer aldı.