Borusan Lojistik Raben Group ile el sıkıştı

Merkezi Almanya’nın Nürnberg kentinde bulunan ve halen Avrupa çapında 26 noktada hizmet veren Raben Group ile işbirliği anlaşması imzalayan Borusan Lojistik bu sayede başta Almanya olmak üzere Türkiye–Avrupa arasında uluslararası kara nakliyede hızlı bir büyüme elde etmeyi hedefliyor.

Bu anlaşma çerçevesinde Borusan Lojistik’in İstanbul, İzmir, Bursa ve Mersin’de bulunan tesisleri ile Raben Group arasında düzenli doğrudan seferler gerçekleştirilecek. Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen, "Bundan sonra da yolumuza bizim vizyonumuza sahip, müşteri beklentilerimizi karşılayabilecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Borusan Lojistik müşterilerine fayda sağlayacak Raben Group ile devam edeceğiz” dedi.