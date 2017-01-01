Burgan Bank 2017 ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Burgan Bank, 2017 yılının ilk yarısında vergi öncesi karını 60 milyon TL, net karını ise önceki senenin aynı dönemine göre iki katın üzerinde artışla 45 milyon TL olarak açıkladı.

Burgan Bank geçen yıla göre konsolide mali tablolarında aktif büyüklüğünü yüzde 28 artışla 17 milyar TL’ye, nakdi kredilerini yüzde 30 artışla 13 milyar TL’ye, müşteri mevduatını yüzde 27 artışla 9 milyar TL’ye yükselti. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Kredi riski yönetimine gösterdiğimiz özen ve güçlü teminat yapımız sayesinde, 2017 yılında takipteki kredilerin nakdi kredilere oranı sektör ortalamasının altında kalarak yüzde 2.1 olarak gerçekleşti” dedi.