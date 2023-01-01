Burgan Bank ve İş Portföy anlaştı

Burgan Bank, müşterilerine sunduğu yatırım ürünleri gamını Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketleriyle işbirliği yaparak genişletiyor.

Banka, Ağustos ayında gerçekleştirdiği anlaşma ile İş Portföy Yönetimi’nin yatırım fonlarını da bünyesine ekledi. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, bankanın müşteri odaklı ve dinamik hizmet anlayışını, farklı yatırım ürünleri sunan İş Portföy’le birleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi. İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Tevfik Eraslan ise işbirliğinin yatırımcıların fonlara erişimini kolaylaştırırken yatırım alternatiflerini de artıracağını ifade etti.

