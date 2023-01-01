Burgan Bank’a KOBİ’ler için 60 milyon dolar kredi

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC, Kuveyt merkezli Burgan Bank Grubu’nun Türkiye iştiraki olan Burgan Bank’a 60 milyon dolar tutarında finansman sağlıyor.

Burgan Bank, IFC’den aldığı krediyi KOBİ’lere ulaştıracak. 6 yıl vadeli finansmanın 40 milyon dolarlık kısmı IFC tarafından, 20 milyon dolarlık kısmı ise IFC'nin yönetimindeki ortak-yatırımcı programı (MCPP) tarafından temin ediliyor. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, anlaşma ile Türkiye’deki finansal konumlarını güçlendirirken diğer yandan özellikle KOBİ müşterilerilerine finansman sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.