Burgan Bank’tan 2015’te 52.2 milyon TL kar

Sektörün üzerinde büyüme kaydeden Burgan Bank, istikrarlı gelişimine devam ediyor.

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, başarılı sonuçlar elde ettikleri ve güzel bir büyüme yakaladıkları 2015’te net karlarının 52.2 milyon TL olduğunu söyledi. Dinç, kredi büyümesini sektörün 7.5 puan üzerinde gerçekleştiren Burgan Bank’ın geçen yılın aynı dönemine göre konsolide mali tablolarında; aktif büyüklüğünü yıllık yüzde 22 artışla 11.6 milyar TL’ye, nakdi kredilerini yüzde 27 artışla 9.2 milyar TL’ye yükselttiğini ifade etti.