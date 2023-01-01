Burgan Bank’tan yeni internet bankacılığı

Burgan Bank, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak teknolojik ve altyapı yatırımları gerçekleştirmeyi sürdürüyor.



2016 yılının üçüncü çeyreğinde krediler bazında sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydeden ve bu çeyrekte net karı 40.4 milyon TL olan Burgan Bank, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak teknolojik ve altyapı yatırımları gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Burgan Bank, Aralık ayında müşterileri ile buluşturduğu yeni dijital bankacılık ile işlevselliği basit ve kullanışlı bir tasarımla sunuyor. Burgan Bank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Kuriş, “Bu yılın başında yenileyerek daha kullanışlı bir tasarıma kavuşturduğumuz web sitemizin ardından internet bankacılığımızı çok daha modern, kullanıcı dostu, teknolojik bir yapı haline getirdik” dedi.