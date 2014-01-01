Büyük veri pazarı 5 yılda 50 milyar doları aşacak!

BimSA büyüme trendi yakaladı.

2014 yılında bilişim sektörünün toplam büyümesinin beş katı büyüme trendi yakaladıklarını ifade eden BimSA Genel Müdürü Tunç Taşman,“2015 yılında da büyüme oranımız yüzde 46 olarak gerçekleşti. Beş yıl içinde bilişim sektörü pazar büyüklüğünün 50 milyar doları aşacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu oranın daha da artacağını öngörüyoruz” dedi. Taşman, 2016 hedeflerinin farklı alanlarda ve teknolojilerde büyümek olduğunu belirtti.