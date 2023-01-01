Çalışanlar siber güvenlik kazalarını gizliyor

Kaspersky Lab ve B2B International’ın yayınladığı “BT Güvenliğinde İnsan Faktörü: Çalışanlar Şirketleri Nasıl Savunmasız Kılıyor” adlı yeni bir rapora göre dünya çapındaki şirketlerin yüzde 40’ında, çalışanlar BT güvenliği kazalarını saklıyor.

Türkiye’de ise bu oran yüzde 45, yani dünya ortalamasının üzerinde seyrediyor. Ayrıca her yıl BT güvenliği kazalarının yüzde 46’sına çalışanlar sebep oluyor ve dolayısıyla şirketlerin bu zayıf noktasının sadece BT güvenliği departmanlarınca değil, birçok seviyede ele alınması önem taşıyor.