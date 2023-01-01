Casper Nirvana şimdi Turkcell avantajlarıyla

2si1 arada ürün ailesinin yeni üyesi Nirvana N240, Turkcell fırsatlarıyla buluştu.

Casper’ın sık seyahat eden iş insanları, ödevlerini dört duvar arasında kalmadan yapmak isteyen öğrenciler için kısa süre önce satışa sunduğu 2si1 arada ürün ailesinin yeni üyesi Nirvana N240, Turkcell fırsatlarıyla buluştu. Dizüstü bilgisayar alışkanlığından vazgeçmeden tabletteki kullanım kolaylığına terfi etmek isteyenler için geliştirilen Nirvana N240, interneti içinde Turkcell Vınn Wifi ile aylık uygun fiyat avantajıyla raflarda. İnce, hafif ve şık yapısıyla dikkat çeken Casper Nirvana N240, enerji konusunda cimri, ön ve ve arka bölümünde 2 megapiksel kamerası var.