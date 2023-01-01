CDT’den tasarım otomasyonu eğitimleri

CDT Bilgi Teknolojileri’nin düzenlediği workshop, seminer ve aylık web seminerleri tam hız devam ediyor.

Türkiye’de elektronik sistem tasarım ve üretimi gerçekleştiren kurumlarla Ar-Ge merkezlerine tasarım otomasyonu çözümleri sunan CDT Bilgi Teknolojileri’nin elektronik tasarım otomasyonu konusunda düzenlediği workshop, seminer ve aylık web seminerleri tam hız devam ediyor. CDT Genel Müdürü Alpay Göğüş, düzenledikleri eğitim etkinliklerine ilginin yoğun olduğunu ve sektör ilgililerine önemli bir hizmet sunduklarını dile getirdi.