﻿ Daha akıllı sunumlar için Epson EB-2265U
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Daha akıllı sunumlar için Epson EB-2265U

Özellikle iş ve eğitim gereksinimleri göz önüne alınarak tasarlanan Epson EB-2265U; hareket denetimi, kablosuz sunum özellikleriyle profesyonel sunum yapmayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

Düz panel ekranların ekonomik olarak sunamayacağı görüntü kalitesi son teknolojiyle Epson’un yeni modeli EB-2265U ile iş hayatına avantaj katıyor. Full HD çözünürlüğe sahip, 300 inçe varan ölçeklenebilir ekranlarda paylaşıma ve sunumların etkileyici gerçek renklerle yapılmasına olanak tanıyan EB-2265U, Multi-PC projeksiyon yazılımı ile tek bir cihaza bağlı 50'ye kadar PC'yi destekleyebiliyor. Model ekonomik modda 10.000 saate varan artırılmış lamba ömrüne sahip.

 

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