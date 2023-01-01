Dell ve EMC birleşmesi tamamlanıyor

Dell Technologies, EMC Corporation’ın satın alma sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Dell Technologies, Dell’in küçük ve orta ölçekli müşterilerin bulunduğu pazara ulaşma gücü ve EMC’nin büyük işletmelerdeki gücünü bir araya getiriyor. Dell Technologies Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Michael Dell, şunları söyledi: “Dünyamız her dakika daha akıllı ve daha fazla internete bağlı hale geliyor. Müşterilerimizin bu karmaşık dünyada, akıllarına gelen işler yapabilmeleri için gereken yolu hazırlıyoruz.”