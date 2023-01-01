Dell’den yeni PC serisi

Dell, gelecekteki kariyerinizin ilk sayfasını yazmanız, hiç gitmediğiniz bir ülke hakkında bilgi edinmeniz, favori TV dizinizin bölümlerini arka arkaya izlemeniz ve daha fazlası için en iyi görsel deneyimleri ve canlı grafikleri sunan yeni XPS ve Inspiron dizüstü bilgisayarlarını duyurdu.

Birden çok boyut, renk ve özellik alternatifi ile Dell'in yeni PC serisi, her bir bireyin, öğrencinin ve ailenin eğlence, bilişim ve içerik oluşturma ihtiyaçlarını karşılıyor. Dell Türkiye Kategori ve Marka Müdürü Ufuk Tosun, "Dell olarak hangi ürün serisini seçtikleri fark etmeksizin, tüm müşterilerimize sürekli olarak en iyi görüntüleme deneyimini sağlamak için çabalıyoruz" dedi.