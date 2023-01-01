Demirdöküm’den yetkili satıcıları için sosyal ağ

Isıtma, su ısıtma ve iklimlendirme sektörlerinin köklü ve yenilikçi markalarından DemirDöküm, teknolojik yatırımda hız kesmiyor.

DemirDöküm, yetkili satıcıları ve satış noktaları arasındaki sinerjiyi artırmak için özel sosyal ağ kurdu. İş ortaklarıyla ortak kazanımlar yaratmak üzere 2010’da hayata geçirdiği Demir Club sadakat programını iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yatırımlarını sürdüren DemirDöküm, projenin dijital ayağı olan DemirClub.com’u tam donanımlı bir sosyal ağ platformuna dönüştürdü.