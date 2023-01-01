DenizBank, esnafa baharı getirdi

Esnafın ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler geliştiren DenizBank, baharın gelmesi ile birlikte yeni bir kredi kampanyasını esnafın hizmetine sundu.

Geri ödemelerin 3 ay ertelendiği ve 250.000 TL’ye kadar 36 aya varan vadelerle kredi imkanının sunulduğu kampanya ile esnafa günlük bankacılık işlemlerini içeren Mini, Midi, Maksi tarifelerinden faydalanma avantajı da sağlanıyor. Kredi ihtiyacı olan esnaf hem kredisini kullanıp ödemeye 3 ay sonra başlıyor hem de cebine uygun tarifeyi seçip tasarruf sağlıyor. DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, “Bahar ile birlikte esnafa bolluk, bereketi getiriyoruz. DenizBank olarak KOBİ’lerin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, maliyetlerini yönetmelerini sağlayacak finansal çözümler sunuyoruz” dedi.