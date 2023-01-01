DenizBank ve İstanbul SMMM Odası özel avantajlar için anlaştı

DenizBank, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile işbirliği protokolü imzaladı.

DenizBank Perakende Bankacılık Grubu GMY Oğuzhan Özark, Avrupa-1 Bölge Müdürü Yeşim Somunkıran ve İstanbul SMMM Oda Başkanı Yahya Arıkan, Oda Saymanı Mehmet İhsan Yalçın’ın katılımıyla imzalanan anlaşmayla Oda Üyeleri, DenizBank Afili Bankacılık ayrıcalıklarından yararlanabilecek. Ayrıca Oda aidat ödemelerini kolaylaştıran, Afili Bonus Platinum ile vade farksız 6 taksitte ödeme imkanı da işbirliği kapsamında üyelere sunuluyor.