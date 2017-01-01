DenizBank’a iki uluslararası ödül

DenizBank, İngiltere'nin İK alanında prestijli organizasyonu HR Excellence Awards 2017 yarışmasında, kurumların küresel çapta yarıştığı ‘En İyi Uluslararası İnsan Kaynakları Stratejisi’ ve ‘En İnovatif İnsan Kaynakları Teknolojileri’ kategorilerinde 1.’lik ödülünün sahibi oldu.

Banka, Londra’da gerçekleşen törende verilen ödülleri; baştan sona inovatif bakış açısıyla tasarladığı dijital İK süreçleri, aday ve çalışan deneyiminde yarattığı farklılıklar ve Z jenerasyonu için hazır olma stratejisi ve uygulamaları ile kazandı.