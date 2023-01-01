DenizBank’a ödül

DenizBank, Esnafa Hızlı Kredi hizmeti ile Stevie Awards’ın düzenlediği “Awards for Sales & Customer Service”de, Pazarlama Çözümü kategorisinde Altın Stevie ödülü aldı.

European Financial Management Association (EFMA) ve yönetim danışmanlığı şirketi Accenture tarafından verilen 2015 Yılı İnovasyon Ödülleri'nde, en prestijli kategori olan “Küresel Çapta İnovasyona Önderlik Eden Kurum” (Global Innovator) seçildiklerini belirten DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, “Ödüllerimiz, daha iyi hizmet sunma çabalarımızın anlamlı birer karşılığı” dedi.