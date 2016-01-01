PANORAMA Haberleri Tümü

Denizbank’ın aktifleri 115 milyar TL’ye ulaştı

DenizBank’ın aktifleri 2016’-nın ilk çeyreğinde yüzde 16 artarak 115 milyar TL’ye ulaştı.

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, DenizBank 2016 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda; mevduatını 74.2 milyar TL’ye, toplam kredilerini 103.8 milyar TL’ye, 2015’in ilk çeyreğinden bu yana müşteri sayısını da 1 milyona yaklaşan artışla 9.3 milyon kişiye çıkardığını kaydetti. Ateş, Banka’nın 2016’ nın ilk çeyreğindeki net karının yıllık yüzde 12’lik artış ile 301 milyon TL seviyesine ulaştığını açıkladı.

 

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü