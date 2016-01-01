Denizbank’ın aktifleri 115 milyar TL’ye ulaştı

DenizBank’ın aktifleri 2016’-nın ilk çeyreğinde yüzde 16 artarak 115 milyar TL’ye ulaştı.

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, DenizBank 2016 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda; mevduatını 74.2 milyar TL’ye, toplam kredilerini 103.8 milyar TL’ye, 2015’in ilk çeyreğinden bu yana müşteri sayısını da 1 milyona yaklaşan artışla 9.3 milyon kişiye çıkardığını kaydetti. Ateş, Banka’nın 2016’ nın ilk çeyreğindeki net karının yıllık yüzde 12’lik artış ile 301 milyon TL seviyesine ulaştığını açıkladı.