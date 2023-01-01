DenizBank’ın aktifleri 147 milyar TL’ye ulaştı

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, ”747 şube ve 15 bine yakın çalışan ile faaliyet gösteren bankamızın aktifleri 2017’nin ilk yarısında yıllık yüzde 24 artarak 147 milyar TL’ye ulaştı, net karı ise yüzde 32 yükselerek 1 milyar TL’yi geçti” dedi.

2017 yılının ilk yarısında DenizBank’ın yıllık olarak konsolide bazda; mevduatı yüzde 33’lük artış ile 100 milyar TL’ye, toplam kredileri yüzde 26’lık artış ile 135 milyar TL’ye, müşteri sayısı ise 11 milyona ulaştı.