DenizBank’ın aktifleri 99.2 milyar TL’ye ulaştı

2015’in ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, ”Türkiye’nin 5. büyük özel bankası olarak; 757 şubemiz ve 15 bine yakın çalışanımızla 2015’in ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümemizi sürdürdük.

Aktiflerimiz bu dönemde yıllık bazda yüzde 16 büyüyerek, 99.2 milyar TL’ye ulaştı” dedi. Ateş, DenizBank’ın 2015 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda; net karının 269 milyon TL’ye, özkaynaklarının 7.3 milyar TL’ye, ana fon kaynağı olan mevduatının 64.4 milyar TL’ye, toplam kredilerinin 91.2 milyar TL’ye ulaştırdığını kaydetti.