DenizBanklı KOBİ’lere Zorlu Elektrik’ten avantajlar

Elektriğini Zorlu Elektrik’e taşıyan ve 24 ay kalma taahhüdü veren DenizBanklı KOBİ’lere ilk 3 ay elektrik kullanımı ücretsiz sunuluyor.

Kampanyadan faydalanmak için “ZORLU” yazıp 3280’e kısa mesaj göndermek ve gelen kampanya kodunu 444 80 82 no’lu Zorlu Elektrik Çağrı Merkezi’ne iletmek yeterli oluyor. DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, “Müşterilerimize günlük hayatlarını kolaylaştıracak; ticari faaliyetleri gereği karşılamak durumunda oldukları maliyetleri azaltacak hizmetleri avantajlı bir şekilde sunmaya çalışıyoruz” dedi.

