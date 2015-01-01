Destek Patent’e Uluslararası “Fikri Haklar Yıldızı” Ödülü

Dünyanın en geniş katılımlı marka etkinliği olan, Amerika’nın Kaliforniya Eyaleti’ne bağlı San Diego kentinde bu yıl 137.’si düzenlenen INTA 2015’te (International TrademarkAssociation) küresel markaların sorunları mercek altına alındı.

Toplantıya Türkiye’yi uluslararası arenada başarılarıyla temsil eden Destek Patent Grubu adına, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Dereligil katıldı. Kongrede, Destek Patent, sektörün en itibarlı yayınlarından biri olan Managing Intellectual Property tarafından ikinci kez IP Star Certficate (Fikri Haklar Yıldızı Sertifikası) ile ödüllendirildi.