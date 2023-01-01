Düşle ve harekete geç!

Zorlu Holding, Düşün/Düşle” adındaki yeni imaj kampanyasının lansmanına kurumsal imaj filmiyle başladı.

5 ana faaliyet alanında, 60’ı aşkın şirket ve 27 bine yaklaşan çalışanla Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından, dünyada 150’yi aşkın ülkeye ihracat yapan Zorlu Holding, “Hayallerine Hayat Ver” marka sloganı çerçevesinde oluşturduğu Düşün/Düşle” adındaki yeni imaj kampanyasının lansmanına kurumsal imaj filmiyle başladı. Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu, Türkiye’yi dünyada temsil eden Zorlu Grubu’nun bunu düşlerinin peşinden koşarak gerçekleştirdiğini vurguladı.